Già in partenza dalla Juve 7 giocatori in scadenza tra 2025 e 2026: nessun riscontro sulle voci

Prudenza sui giocatori che vengono dati in partenza dalla Juve in queste ore. Le notizie di calciomercato meritano indubbiamente maggiore spazio per un progetto come il nostro, visto che spesso e volentieri in questo mondo si finisce velocemente in quello delle fake news. O, nella migliore delle ipotesi, in quello delle notizie prive di fonti, come abbiamo avuto modo di constatare nella giornata di oggi a proposito di 7 giocatori che sono in scadenza per la Juventus e che, secondo i soliti bene informati, sarebbero già stati scaricati dal club bianconero.

Sarebbero stati già scaricati dalla Juve 7 giocatori in scadenza tra 2025 e 2026: zero riscontri ad oggi

Tutto rientrerebbe nella politica di calo del monte ingaggi, come abbiamo avuto modo di constatare la scorsa estate con la partenza di Alex Sandro, Chiesa e Szczesny, a testimonianza del fatto che sotto la gestione di Giuntoli la Vecchia Signora avrebbe modificato approccio sul mercato. Lo stesso dicasi per Allegri, il cui ingaggio mostruoso ha spinto la Juventus verso Thiago Motta. A proposito del tecnico livornese, di recente sono trapelate strane voci non confermate anche sul suo conto.

Detto questo, bisogna evidenziare che non ci siano fonti dietro i rumors che oggi danno già in partenza dalla Juve sette giocatori sotto contratto ed in scadenza tra il 2025 e 2026. In pratica, nessun riscontro sulle voci, a partire da quelli in scadenza nel 2025. Il riferimento qui è ad elementi come Perin e Pinsoglio, ma soprattutto a Capitan Danilo. Complice il non semplice approccio tra il nuovo allenatore ed il difensore brasiliano, le indiscrezioni sono insistenti soprattutto sul suo conto.

Come se non bastasse, vengono dati in partenza dalla Juventus anche altri giocatori in scadenza nel 2026 come Vlahovic, McKennie, Milik ed Arthur. Certo, per alcuni il futuro in bianconero è segnato, come nel caso del centrocampista verdeoro, ma occorre gettare acqua sul fuoco in merito alle voci odierne.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.