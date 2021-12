Galli perde il controllo con Donato e Borgonovo: “Niente da dire al signore ben pettinato”

All’interno della trasmissione Zona Bianca, in onda su Rete 4 e condotta da Giuseppe Brindisi, è avvenuto il solito scontro tra “esperti” con tema la pandemia, vedendo protagonisti il Dottor Galli, Donato e Borgonovo. Questa volta l’argomento è stato incentrato principalmente sulla variante Omicron che sta creando nuovamente problemi in tutti i Paesi, con contagi che aumentano a vista d’occhio.

Come nasce lo scontro tra Galli, Donato e Borgonovo su Rete 4

Dunque, si torna a parlare di Galli dopo la discussione di ottobre con Paragone. I protagonisti di questo scontro avvenuto a Zona Bianca sono stati Massimo Galli, infettivologo, Francesco Borgonovo, giornalista de La Verità e Francesca Donato, eurodeputata ex Lega. E’ stato un due contro uno, con i due contestatori che si sono scagliati contro un medico che per anni ha studiato malattie infettive.

Galli era stato interpellato sulla variante Omicron, sulla sua incredibile capacità di diffondersi così rapidamente aumentando i casi epidemiologici in modo esponenziale. L’infettivologo stava iniziando ad elencare i vari rischi comportati da questa nuova mutazione del virus Covid, quando all’improvviso è stato interrotto da Francesca Donato, con la quale c’era stato già uno scontro in precedenza.

Galli però chiede di non essere interrotto, soprattutto da persone che si sentono superiori e con le quali già in passato aveva chiesto di non confrontarsi più. Persone che sono talmente superiori che un personaggio che ha studiato per quarant’anni come lui debba zittirsi.

Ovviamente si tratta di una frase ironica e Galli ha voluto sottolineare come al momento la variante Omicron sia ancora in fase di studio e per ora si conosce solo la sua alta contagiosità. Galli però ce l’ha anche con Borgonovo che più volte lo ha interrotto durante il suo discorso, un continuo battibecco che però il giornalista ha cercato di concludere evidenziando come più volte Galli si sia contraddetto durante questi anni. Qui il video che ricostruisce tutto.

