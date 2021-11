Gallavotti spiega ai NoVax italiani perché le teorie di Luc Montagnier sul vaccino siano deboli

Da poco meno di due anni ci capita di tanto in tanto di parlare di Luc Montagnier, approcciando le sue teorie sul vaccino (in particolare quello per il Covid), ma con ogni probabilità non siamo mai stati efficaci coi NoVax sulla questione quanto Barbara Gallavotti. La nota biologa, ospite nella puntata di DiMartedì andata in onda ieri 23 novembre, ha spiegato alla grande le ragioni per le quali l’attendibilità del Premio Nobel francese sia relativa sull’argomento. Non per partito preso, come pensa qualcuno, ma per una ragione molto più semplice.

Gallavotti chiarissima coi NoVax su Luc Montagnier

Proviamo ad analizzarlo, a qualche settimana di distanza dal nostro ultimo articolo riguardante lo stesso Luc Montagnier. Dopo aver ascoltato la giornalista e scrittrice Beatrice Silenzi, nota per le sue posizioni contrarie al green pass e al vaccino, la biologa ha preso la parola rafforzando le esternazioni di Sileri. La questione è molto semplice e non serve necessariamente menzionare il fatto che la comunità scientifica abbia criticato aspramente il premio Nobel in questi anni.

Il concetto di Gallavotti è per certi aspetti elementare, visto che la biologa ha precisato che Luc Montagnier sia sicuramente degno di stima per le sue passate scoperte (chiaro il riferimento alla questione AIDS), ma che sui vaccini Covid possa solo esprimere delle opinioni. Cosa ben diversa dal divulgare le informazioni scientifiche. Tutto gravita attorno al fatto che il medico francese non abbia mai avuto la possibilità di partecipare agli studi sul vaccino Covid.

Insomma, Montegnier non ha le conoscenze necessarie per essere contrario al vaccino e alla sua composizione. Senza contare che nell’ultimo anno di certo non abbiamo pianto morti per vaccino. Quanto per il Covid, come evidenziato dalla biologa. La versione integrale dell’intervento di Barbara Gallavotti, in merito a Luc Montagnier e alla sua teoria del vaccino, la trovate qui di seguito e sul sito di LA7.

