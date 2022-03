Gaffe War Thunder e metro Roma del 2018 nei servizi di ‘Fuori dal coro’ su Kiev: cosa sappiamo

Di nuovo War Thunder e metro Roma del 2018 in alcuni servizi riguardanti i bombardamenti su Kiev. Non è la prima volta che in alcune trasmissioni si utilizzano video fake sulla guerra scoppiata in Ucraina dopo l’invasione russa. All’interno di questo calderone è finita anche la trasmissione di Mario Giordano, Fuori dal coro, che si stava occupando di informare i vari telespettatori sulle ultime notizie provenienti dal conflitto in Ucraina.

Ricostruzione su War Thunder e metro Roma del 2018 nei servizi di ‘Fuori dal coro’ riguardo Kiev

Abbiamo già parlato di una gaffe su War Thunder pochi giorni fa, in merito ad un servizio del TG2. Giordano si è affidato a diversi contributi provenienti anche dagli inviati sul luogo, da testimoni oculari e senza trascurare i reportage di guerra di Fausto Biloslavo. Il problema però è che, durante il collegamento con l’inviata da Kiev, è stato mandato in onda un video fake.

In poche parole la regia di Fuori dal coro ha mostrato delle immagini che non erano assolutamente corrispondenti alla realtà. L’inviata della trasmissione stava parlando delle recentissime esplosioni avvertite a Kiev poco prima del collegamento con Mario Giordano, ma qui, come immagini di supporto, sono apparse quelle del videogioco War Thunder con l’Iron Dome.

Una gaffe davvero importante che contribuisce alla proliferazione di immagini e video fake riguardanti questa guerra. La documentazione deve essere realistica e purtroppo a volte si tende a non seguire questa regola, ma per una trasmissione che documenta la realtà dei fatti questo non può accadere.

Come riporta Giornalettismo, non è stato l’unico errore commesso dalla regia di Fuori da coro. Un altro video decontestualizzato è stato inserito all’interno di un sevizio dedicato al dramma dei bunker, sono state mandate in onda immagini risalenti all’incidente nella metro Roma nel 2018, con alcuni tifosi del CSKA di Mosca che rimasero feriti a causa del cedimento di una scala mobile all’interno della stazione di Barberini. Ci sono video sui social a tal proposito.

Ebbene questo accaduto è stato utilizzato per evidenziare il caos all’interno dei bunker in cui la popolazione ucraina si sta difendendo dagli assalti dell’esercito russo. In molti sui social hanno fatto notare il grave errore e prontamente queste immagini sono state rimosse dal servizio. Se infatti ci si reca sull’app Mediaset Play per rivedere la puntata Fuori dal coro, il servizio relativo alla situazione dei bunker in Ucraina non è più presente, questo perché evidentemente l’errore è stato fatto.

