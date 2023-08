Gabriella Golia non è morta oggi e non ha alcuna malattia: diamoci un taglio

Sono trascorsi circa tre mesi dal tormentone su Gabriella Golia morta, o quantomeno pesantemente condizionata da una grave malattia. Ne abbiamo parlato a maggio sul nostro sito, spiegando come fossero nati alcuni post acchiappaclick soprattutto su Facebook. Ora che quei contenuti sono tornati, al punto da essere considerati ancora una volta virali, è necessario approfondire alcuni concetti sullo stato di salute dell’ex annunciatrice Mediaset, visto che in tanti sono in ansia per le sue presunte condizioni.

Gabriella Golia non è morta oggi e non ci sono riscontri sulla presunta malattia: è ora di finirla

Senza troppi giri di parole, occorre sottolineare che Gabriella Golia non sia morta oggi e che soprattutto non sia costretta a fronteggiare alcuna malattia. A tal proposito, infatti, non ci sono annunci ufficiali da parte della diretta interessata per fortuna, ragion per cui sarebbe il caso di darci un taglio una volta per tutte. Periodicamente, prendono piede delle foto acchiappaclick, che sui social network mirano a farci cliccare il link che è presente nei commenti.

Solo approfondendo la questione, poi, si comprendere che la storia di Gabriella Golia morta o con una malattia sulle spalle sia solo frutto di un malinteso. Creato magistralmente da coloro che sono alla ricerca di click facili. L’alterazione dei virgolettati nasce da una vecchia intervista rilasciata proprio dall’ex annunciatrice, tramite la quale confermò di essere attiva con ore al servizio del volontariato per combattere il cancro. Tanto è bastato ai soliti noti per creare dei titoli che hanno alimentato apprensione sulle sue condizioni.

Staremo a vedere quale sarà il prossimo personaggio famoso al centro di clickbait. Nel frattempo, smentiamo con forza tutte le illazioni a proposito di Gabriella Golia morta. Non ci sono problemi di salute resi noti dalla diretta interessata, motivo per il quale non ha senso associarla ad una fantomatica malattia.

