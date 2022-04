In onda per errore un messaggio Barbara D’Urso e addio a Pomeriggio 5: solite imprecisioni

Si parla tanto sui social di un fuorionda di Barbara D’Urso, che apparentemente potrebbe rappresentare il possibile addio a Pomeriggio 5. Solite congetture ed imprecisioni, al netto di un 2022 finora caratterizzato da gioie e dolori per lei. Da un lato, infatti, lo share di “La pupa e il secchione” forse non all’altezza delle aspettative, come vi abbiamo riportato alcune settimane fa, mentre dall’altro la situazione pare sia migliorata proprio con la trasmissione pomeridiana in onda su Canale 5. Proprio su quest’ultima occorrono dei chiarimenti.

Il fuorionda di Barbara D’Urso non anticipa alcun addio a Pomeriggio 5

Andiamo con ordine, analizzando più da vicino il tanto discusso fuorionda di Barbara D’Urso. Cosa ha detto la conduttrice? Tutto ruota attorno ad una frase che sarebbe arrivata per errore nelle case degli italiani mentre stava andando in onda la serie che, come sempre, anticipa Pomeriggio 5: “Mi avete fatta saltare?“. Qualcuno ha pensato che ci fossero state divergenze in diretta con i vertici di Canale 5 e con la stessa trasmissione che conduce da anni.

Insomma, una semplice frase evidentemente strappata da un contesto più articolato. Tanto è bastato per alimentare alcune voci che hanno preso piede sui social. Come avvenuto nel periodo natalizio, quando Barbara D’Urso si è momentaneamente allontanata dal grande schermo, in tanti hanno ipotizzato che la conduttrice fosse stata sollevata dal suo incarico. Le cose non stanno così e lei stessa ha chiarito al termine della puntata di Pomeriggio 5:

“Vi racconterà un segreto, perchè tanto fra di noi non ci sono segreti e vi racconto sempre tutto. Io ero convinta fino a qualche minuto fa di essere su Scherzi a Parte. Perchè come al solito mi sono messa davanti alla telecamera alle 17.01 pronta per fare il promo con voi alle 17.13. E stavo così e aspettavo, aspettavo, aspettavo pronta per annunciarvi cosa vi avremmo detto. E nessuno diceva niente. Chiedevo e dicevo: vabbè, sono su Scherzi a Parte, non è possibile. E alla fine… non sono entrata nelle vostre case, annunciandovi cosa stavamo per fare”.

Accusata spesso e volentieri di essere simbolo della tv trash, tanto criticata da un segmento di italiani, Barbara D’Urso al momento non dovrebbe lasciare Pomeriggio 5. Complici ascolti tutto sommato più che accettabili, come riportato in precedenza. Il chiarimento al termine della puntata sul suo fuorionda, riportato anche da Fanpage, dovrebbe essere più che sufficiente per sostenitori e detrattori di questo volto della televisione italiana tanto discusso da alcuni anni.

