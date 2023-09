Fuori controllo le voci su Lupo Lucio di Melevisione: cosa fa oggi l’attore Guido Ruffa

Stanno tornando alla ribalta alcune voci fuori controllo su Lupo Lucio, volto storico di “Melevisione”. Stiamo parlando dell’attore Guido Ruffa, che da circa 16 anni pare abbia fatto un passo indietro dal grande schermo. Qualcuno in queste ore ipotizza addirritura che sia morto, stando ad una lunga serie di post sui social che creano non poca disinformazione sul suo conto. In realtà, come abbiamo avuto modo di evidenziare con Van Der Saar alcune settimane fa tramite altro articolo, siamo al cospetto di indiscrezioni prive di fonti.

Vanno smentite le voci su Lupo Lucio di Melevisione: cosa sappiamo oggi a proposito dell’attore Guido Ruffa

Stando agli ultimi approfondimenti disponibili in rete a proposito di Lupo Lucio di Melevisione e della norma evoluzione della sua carriera, possiamo facilmente sintentizzare cosa faccia oggi l’attore Guido Ruffa. Risulta che oggi si sia dato al teatro, collaborando con personaggi del calibro di Lindsay Kemp, Ugo Gregoretti e Arnoldo Foà.

I più giovani, probabilmente, non sanno neppure di chi stiamo parlando. Lupo Lucio è un lupo solitario, assillato dalla fame e sempre a caccia di prede. Vive in una grotta nella Foresta di Melevisione, dove ha costruito una serie di trappole per catturare animali come fagianelle, lepri e persino Fiabeschi. Lupo Lucio è un personaggio ambiguo, che incarna sia il lato negativo che quello positivo della natura umana. Da un lato è egoista e prepotente, dall’altro è anche ingenuo e simpatico.

Nel corso delle sue avventure, Lupo Lucio si trova spesso a scontrarsi con Milo Cotogno, il protagonista della Melevisione. Milo è un folletto coraggioso e altruista, che sempre riesce a sconfiggere Lupo Lucio e a salvare i Fiabeschi. Nonostante la loro rivalità, Lupo Lucio e Milo sono anche amici. In alcune occasioni, i due hanno collaborato per affrontare un pericolo comune.

Lupo Lucio è uno dei personaggi più iconici della Melevisione. Il suo aspetto buffo e la sua personalità contraddittoria lo hanno reso un beniamino del pubblico dei bambini. In ogni caso, l’attore Guido Ruffa sta più che bene.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.