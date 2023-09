Funerali di Stato per Napolitano e cosa comporta il lutto nazionale: si lavora, tra scuole e significato

Tutti sanno che l’ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è venuto a mancare proprio in queste ore, al punto che oggi in tanti si pongono domande non solo sui funerali di Stato, ma anche quesiti in stile “cosa comporta il lutto nazionale” e se si lavora. Andiamo per gradi, evidenziando in primo luogo che tra venerdì e sabato il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano pare aver disposto che per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano si celebrino le esequie di Stato.

Cosa sappiamo sui funerali di Stato per Giorgio Napolitano e cosa comporta il lutto nazionale tra scuole, si lavora e significato del provvedimento

Una scelta ampiamente nell’aria, anche perché la decisione consente di evitare la convocazione di un consiglio dei ministri straordinario, solitamente previsto in questi casi. Secondo quanto appreso in tarda mattinata, poi, il testo del comunicato in questione ufficializza a conti fatti anche il lutto nazionale. Il discorso da fare oggi, a conti fatti, è praticamente uguale rispetto a quello che abbiamo portato alla vostra attenzione alcune settimane fa, poco dopo la notizia ufficiale relativa alla morte di Silvio Berlusconi.

Si lavora? Cosa comporta il lutto nazionale? Cambierà poco, in quanto i funerali sono previsti nella giornata di martedì e sarà proprio quello il giorno da cerchiare in rosso sul calendario. In sostanza, il provvedimento dispone bandiere a mezz’ asta in tutti gli edifici pubblici. In aggiunta, le scuole dovranno predisporre che nelle rispettive aule ci sia un minuto di raccoglimento

Quando? Solitamente, si procede con il via ufficiale nel momento in cui scatta la cerimonia funebre. Dunque, ora sappiamo qualcosa in più sui funerali di Stato per Napolitano e cosa comporta il lutto nazionale, soprattutto per chi oggi pone il quesito “si lavora”, tra scuole e significato di un giorno che per forza di cose sarà molto particolare qui in Italia.

