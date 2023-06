Cosa comporta il lutto nazionale per Berlusconi: si lavora e cosa significa in Italia

In tanti oggi si pongono il quesito “cosa comporta il lutto nazionale“, essendo stato confermato proprio in questi minuti in occasione dell’ultimo saluto a Silvio Berlusconi nella giornata di mercoledì. Si lavora? Cosa significa in Italia? La domanda è lecita, se vogliamo, trattandosi tutto sommato di un evento abbastanza raro, ma se qualcuno ha pensato per un solo istante che il Paese sia destinato a fermarsi per 24 ore, evidentemente ha fatto male i conti. Proviamo ad approfondire la questione.

Cosa comporta il lutto nazionale per la morte di Berlusconi: quesito “si lavora” e cosa significa in Italia

In mattinata abbiamo già analizzato alcuni aspetti relativi alla morte di Silvio Berlusconi, provando a sciogliere alcuni dubbi che hanno preso piede soprattutto sui social grazie al nostro articolo. In questi minuti, però, il mirino si sta spostando altrove. Cosa comporta il lutto nazionale? Ci sono alcune istruzioni di massima che tutti dovrebbero conoscere qui in Italia, come il fatto che mercoledì osserveremo bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici.

A questo, poi, si aggiunge il fatto che nel corso delle prossime ore le scuole invitate ad osservare un minuto di raccoglimento in occasione del via ufficiale per la cerimonia funebre. Da valutare, poi, se tra questa sera e domani mattina ci sarà l’ufficializzazione di possibili iniziative da parte di associazioni di categoria. Ad esempio, in circostanze simili spesso si muovono quelle del commercio, andando ad imporre in qualche modo la chiusura momentanea dei specifiche attività in occasione delle esequie.

Con il lutto nazionale, poi, è possibile imbattersi anche in serrande abbassate e vetrine listate a lutto. Vista la caratura del personaggio, diamo per scontata la modifica dei palinsesti televisivi da oggi a mercoledì. Soprattutto per le reti Mediaset.

Dunque, ora sappiamo cosa comporta il lutto nazionale. Si lavora e se ci fossero ancora perplessità sulla domanda “cosa significa”, a questo punto dovrebbe essere chiaro che la giornata dell’italiano medio non dovrebbe essere condizionata più di tanto dalla decisione che è stata presa questo lunedì.

