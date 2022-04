Fumo rosa su Napoli da un elicottero, paura tra i residenti: era per comunicare il sesso del nascituro

Un elicottero è stato ripreso mentre spandeva fumo rosa su Napoli. Come riportano le testate locali, l’episodio ha causato preoccupazioni tra i residenti del quartiere Bagnoli. Qualcuno, infatti, ha pensato che si trattasse di un pesticida mentre altri hanno appoggiato la teoria del guerrilla marketing. Niente di tutto questo: ciò a cui i cittadini hanno assistito è stato un baby shower.

Il colore rosa preannunciava il sesso del nascituro. L’idea è stata messa in atto da una coppia che ha voluto riprendere il modello anglosassone del baby shower, noto anche come gender reveal party. La coppia ha dato appuntamento a parenti e amici per scrutare il cielo martedì 5 aprile, per scoprire il sesso del bebè in arrivo.

In realtà il gender reveal party consiste nel rivelare il sesso del bambino con tante altre strategie, dal dettaglio colorato all’interno della torta (rosa o azzurro, a seconda dei casi). A questo giro la coppia si è spinta oltre e ha pensato di usare un elicottero.

Gli allarmismi per il fumo rosa su Napoli è dunque rientrato in poco tempo: nel frattempo qualcuno aveva pensato anche alle scie chimiche.

