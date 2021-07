Come già spiegato, la nostra rubrica “segnalazioni divertenti” aiutano le nostre sinapsi a trovare il dovuto riposo dalla tanta disinformazione che ci ritroviamo a combattere ogni giorno. Oggi parliamo di Fallo!, che non è una punizione decretata da un arbitro né un imperativo rivolto a un soggetto pigro. Fallo! è il vino prodotto da Franco Trentalance, l’ex pornodivo che tutti conosciamo.

La notizia è riportata da Udine Today:

“Fallo!” è un vino di corpo leggero con buona acidità e note floreali, ideale per accompagnare le pietanze a base di pesce e i freschi aperitivi dell’estate 2021.

Udine Today riporta una un’affermazione di Trentalance: “il livello di passione che mettiamo in ciò che facciamo, ne determina il successo”. Dal sito ufficiale leggiamo che l’ex attore collabora con l’azienda Spoilert Winery di Prepotto (Udine). Il vino Fallo! è disponibile in tre versioni: Ribola Gialla (bianco), Schioppettino (rosso) e Ribola Gialla (spumante) e sono disponibili per l’acquisto online.

In realtà per l’ex pornodivo non è la prima volta: nel 2017 presentò Il Peccatore a Vinitaly, confessando la sua passione per il mondo bio:

Sono amico di tanti sindaci e quando vedo costruire qualcosa mi arrabbio: diffido un po’ delle persone che non amano l’ambiente. Se uno non sta bene nella natura ha qualche problema con la sua personalità. Per stare con una donna faccio un test: prima in discoteca, poi una camminata nel bosco e a tirare con l’arco. Se si rompe le balle parte malissimo.

Il 21 luglio Trentalance è stato a Bologna per una degustazione della Ribola Gialla presso il Circolo Mazzini.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.