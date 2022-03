Francesca Donato richiamata più volta a ‘Zona bianca’ per inesattezze sull’Ucraina

Non è un periodo particolarmente fortunato per Francesca Donato, dal punto di vista della comunicazione. Nel fine settimana, come vi abbiamo riportato attraverso le sue stesse dichiarazioni, Facebook ha deciso di chiudere la sua pagina ufficiale. L’ex esponente delle Lega ritiene che la motivazione sia da ricercarsi nell’essersi schierata contro le sanzioni concepite per la Russia in seguito all’attacco all’Ucraina, anche se diversi addetti ai lavori ritengono che la piattaforma di Mark Zuckerberg arrivi a questi provvedimenti solo dopo una lunga serie di segnalazioni.

Le imprecisioni di Francesca Donato sull’Ucraina a ‘Zona bianca’

Sostanzialmente, come si nota attraverso la puntata intera di ‘Zona bianca’ sul sito di Mediaset, in particolare attorno al minuto 51, l’europarlamentare è stata ripresa più volte anche dal conduttore Giuseppe Brindisi per alcune uscite rivedibili sull’Ucraina. Ad esempio, Francesca Donato parla di un’operazione di Putin volta alla denazificazione del Paese, quando le forze politiche ritenute vicine agli ideali nazisti hanno ottenuto non più del 2% in occasione delle ultime elezioni.

Andando avanti, Francesca Donato parla anche della guerra del Donbass, imputando le battaglie alle forze militari estremiste dell’Ucraina. Anche su quel punto, però, è stata ripresa dagli ospiti in studio, visto che gli scontri sono avvenuti nell’ambito di quello che viene definito “derby interno ai fascisti“. Tra schieramenti russi ed ucraini. Ancora, secondo l’ex esponente della Lega, ci sarebbero dei report secondo cui le armi inviate anche dall’Italia sarebbero utilizzati da “ucraini delinquenti”, di recente liberati dalla carceri.

Obiezioni, in questo caso, in merito alla natura dei suddetti report citati da Francesca Donato, visto che quest’ultima a Zona Bianca non è stata in grado di menzionare la fonte dei suoi studi. Dal nostro punto di vista, non a caso, il tutto potrebbe essere archiviato con “nessuna fonte“. Insomma, una puntata quella di domenica sera abbastanza movimentata su Rete 4.

