Chiusa la pagina Facebook di Francesca Donato: le possibili cause

Abbiamo conferme sul fatto che sia stata chiusa la pagina Facebook di Francesca Donato. L’ex esponente della Lega, infatti, vede la sua community alimentata nel tempo all’interno del noto social network non più raggiungibile, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore dopo le prime segnalazioni a tema che ci sono arrivate. Cosa è successo per la precisione? Proviamo a fare ordine con le prime informazioni raccolte, affinché sia possibile contestualizzare il tutto.

Non è più disponibile la pagina Facebook di Francesca Donato: cause probabili

La conferma sul fatto che sia stato Facebook a chiudere la pagina di Francesca Donato arriva dalla diretta interessata, attraverso un post pubblicato nella giornata di venerdì su Twitter. Dunque, a differenza di quanto avvenuto a febbraio con Enrico Montesano, il quale aveva deciso in piena autonomia di oscurarla per alcune settimane, qui abbiamo l’intervento del social network. Difficile dire se il tutto sia stato generato dalle segnalazioni degli utenti, oppure se i fact checker di Zuckerberg si siano mossi “a prescindere”.

Per quale motivo la pagina Facebook di Francesca Donato è stata chiusa? In attesa di capire se il provvedimento sia temporaneo o meno e mettendo per un attimo da parte gli attacchi che l’europarlamentare ha riservato, di recente, a chi fa il nostro lavoro (non solo a Bufale.net, per intenderci), qualche sospetto inevitabilmente c’è. Non molto tempo fa, infatti, l’ex leghista ha alimentato la bufala dei simboli nazisti presenti sulla divisa di Zelensky in Ucraina, tanto per citare una prodezza fresca “di guerra”.

Tuttavia, il meglio è arrivato sul tema vaccini, con presunte correlazioni tra decessi e somministrazioni (spesso smentiti anche da fonti locali, come riportato tramite altri articoli), fino ad arrivare alle cure alternative per il Covid. Celebri alcune uscite di Francesca Donato, su Facebook e Twitter, a favore dell’ivermectina bocciata da qualsiasi studio scientifico con il virus in questione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.