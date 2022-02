Stizzita replica del parroco a Francesca Donato sulla 15enne che non ce l’ha fatta per il vaccino

La notizia della tragedia della 15enne morta a Palermo nel sonno è stata riportata dall’eurodeputata Francesca Donato per continuare ad evidenziare come i vaccini non siano poi così sicuri. Da ormai molto tempo la Donato ha preso le parti dei NoVax ed il suo ultimo tweet evidenzia ancor di più il suo chiaro pensiero. Dopo infatti aver riportato questa notizia tragica che ha colpito una giovane ragazza siciliana, ci ha tenuto a precisare come quest’ultima fosse vaccinata.

Cosa ha detto il parroco a Francesca Donato sulla 15enne morta a Palermo

Un’altra uscita poco apprezzata dal popolo del web, dopo quella dello scorso weekend. Un modo per evidenziare la pericolosità, ovviamente a detta sua, del vaccino anti-Covid. Il punto è che l’articolo condiviso da Francesca Donato sul suo profilo Twitter non chiarisce quali siano state le cause della morte nel sonno di questa ragazza di 15 anni di Palermo, ma c’è una smentita chiara da parte del parroco su coloro che stanno speculando sul fatto che fosse vaccinata.

Don Ugo Di Marzo, sacerdote della parrocchia di Santa Maria delle Grazie frequentata da Katia, la 15enne morta a Palermo ha parlato chiaramente su chi incolpa il vaccino per questa tragedia. Il sacerdote ha chiarito infatti come la ragazza si fosse vaccinata cinque mesi fa, smentendo categoricamente tutte quelle voci in cui si parlava di morte causata dopo essersi sottoposta ad una dose di vaccino anti-Covid. Ne parla anche La Sicilia Web.

Non c’è alcuna correlazione a riguardo, ad oggi. Bisogna solo attendere l’autopsia per riuscire effettivamente ad individuare le cause che abbiano portato questa ragazza di 15 anni a morire durante il sonno. Le allusioni fatte da Francesca Donato sono quindi assolutamente sbagliate ed il problema è che l’eurodeputata non si è presa nemmeno la briga di leggere l’articolo da lei condiviso su Twitter prima di esprimere il suo pensiero, dicendo però una falsità.

Purtroppo molti NoVax tendono a travisare notizie di questo tipo per portare acqua al proprio mulino, ma in questo caso bisognerebbe avere solo rispetto per una giovane vita spazzata via. Stando all’approccio avuto dal parroco su Francesca Donato e le sue teorie sul vaccino.

