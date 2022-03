Francesca Donato paragona Puzzer ai manifestanti russi: stavolta Giletti non ci sta

L’europarlamentare Francesca Donato ha di nuovo fatto una figura non bellissima in televisione e questa volta tirando in ballo quanto sta accadendo in Ucraina ed in Russia, con paragoni a dir poco assurdi. La Donato non si tira mai indietro quando la invitano in qualche programma televisivo, anzi più volte è apparsa in quest’ultimo anno cercando di far prevalere le sue idee NoVax. Di recente è stata invitata da Massimo Giletti su La7, dove ormai l’argomento principale risulta essere purtroppo la guerra in Ucraina.

Francesca Donato fa arrabbiare Giletti paragonando Puzzer ai manifestanti russi

Dopo la discussione con Bassetti di alcune settimane fa, dunque, un altro capitolo da aggiungere. Questa volta però Francesca Donato l’ha fatta grossa, addirittura ha avuto il coraggio di paragonare i manifestanti russi arrestati dalla Polizia (su ordine del Cremlino) per aver protestato contro l’invasione della Russia a Stefano Puzzer. Ovvero il leader di quel movimento di protesta dei portuali di Trieste diventato popolare per aver ideato diverse proteste contro il vaccino ed il green pass.

Nella trasmissione di Giletti si stava parlando delle ultime vicende di giornata capitate in Ucraina, evidenziando come molti russi si siano apertamente schierati contro Putin scendendo in piazza e fatti arrestare per questo. Senza quindi alcun tipo di legame logico tra quest’argomento e la questione dei NoVax (o no green pass), ecco che Francesca Donato ha fatto un paragone assurdo parlando di Stefano Puzzer in piazza a Roma portato da solo. Parole che hanno fatto gelare il sangue a molti presenti in studio, con Giletti, piuttosto arrabbiato, che ha chiesto di non cercare analogie assolutamente inesistenti tra le due vicende.

Non contenta però la Donato ha anche parlato degli studenti che sono stati presi a manganellate durante le proteste per la scuola. Bisogna dire come l’europarlamentare abbia dimostrato di essere alquanto inopportuna, anche in una questione delicata come quella della guerra in Ucraina, ha fatto propaganda. Argomenti che non possono e non devono assolutamente affrontati con delle similitudini. Sul sito di LA7, il video relativo all’intervento di Francesca Donato su Puzzer e Russia che ha fatto arrabbiare Giletti.

