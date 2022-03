Francesca Donato bersaglia l’Ucraina a Mattino Cinque, il conduttore sbotta: “Ha stufato”

Fa discutere molto l’intervento di Francesca Donato a Mattino Cinque oggi 22 marzo. Dopo le polemiche innescate di recente da alcune sue dichiarazioni trattate di recente sul nostro sito, per le quali Putin se solo volesse sarebbe in grado di radere al suo l’Ucraina, nella mattinata di venerdì l’ex esponente della Lega ha voluto porre l’accento ancora una volta sulla condotta di Zelensky. Appare chiaro, dunque, che dal suo punto di vista tutto sia stato innescato proprio dalle politiche portate avanti dall’Ucraina in questi anni.

Francesca Donato critica aspramente l’Ucraina a Mattino Cinque, il conduttore stavolta si arrabbia

Come si nota attraverso il video della puntata intera di Mattino Cinque, disponibile sul sito di Mediaset e con un rimando specifico attorno al minuto 18, a detta di Francesca Donato l’Italia per i contenuti della sua stessa Costituzione non dovrebbe armare per alcuna ragione al mondo l’Ucraina, ignorando che quest’ultimo non sia il Paese aggressore. Un tema, questo, portato avanti da diversi soggetti che faticano a criticare l’operato di Putin.

Secondo Francesca Donato, c’è un presupposto sbagliato, secondo cui l’Ucraina sarebbe stata invasa dalla Russia senza alcun motivo. Insiste sul fatto che l’Ucraina uccida civili dal 2014. A quel punto il conduttore di Mattino Cinque ha chiaramente fermato l’europarlamentare con parole molte chiare: “A me questo discorso ha stufato“. Secondo il giornalista, il punto è che allo stato attuale ci sia un Paese sotto bombardamenti.

Successivamente durante la tanto discussa polemica di Mattino Cinque, Francesca Donato è stata accusata più volte di alimentare disinformazione, mentre resta la presa di posizione chiara e netta da parte del conduttore. Su questo, infatti, ci avete chiesto chiarimenti, provando in qualche modo a contestualizzare quanto avvenuto. Non è la prima volta che l’ex esponente della Lega crei questo clima in tv e, con ogni probabilità, non sarà neanche l’ultima visti gli ultimi trend.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.