Francesca Donato cristallina su Rete 4: “Se Putin vuol radere al suolo l’Ucraina, l’avrebbe fatto”

Ci sono arrivate diverse segnalazioni, in questi giorni, in merito a presunte dichiarazioni di Francesca Donato durante l’ultima puntata di Zona Bianca, su Rete 4. Come tutti sanno e come già riportato con un primo articolo pubblicato nei giorni scorsi, l’ex esponente della Lega ha assunto posizioni decisamente più morbide nei confronti della Russia e di Putin rispetto all’opinione pubblica. A tal proposito, ci sono alcune uscite che dobbiamo prendere in esame dopo alcuni messaggi pervenuti alla nostra redazione.

Cosa ha detto Francesca Donato su Putin e sull’Ucraina

In particolare, a Francesca Donato viene imputato di aver usato toni fin troppo diretti parlando di Putin e del caso Ucraina. C’è stato un passaggio, più in particolare, che ha fatto storcere il naso a molti, visto che a detta dell’europarlamentare se il leader politico russo avesse voluto, sarebbe stato in grado di radere al suolo l’Ucraina in poco tempo. Un’uscita esagerata, se vogliamo paradossale, viste le difficoltà più significative del previsto incontrate dall’esercito della Russia dopo l’attacco iniziato tre settimane fa.

Effettivamente, Francesca Donato ha utilizzato le parole che le vengono associate, come si può notare attraverso la puntata intera di Zona Bianca andata in onda su Rete 4 domenica 13 marzo. In particolare, è possibile contestualizzare il tutto al minuto 1:15:00, con l’ex leghista che ha più volte consigliato all’Italia di non schierarsi in modo pubblico nel conflitto tra Russia ed Ucraina. La sua soluzione, infatti, prevede che venga designato una sorta di interlocutore in grado di trovare un compromesso tra le parti.

Il problema si pone nel momento in cui Francesca Donato prova in qualche modo a minimizzare le intenzioni di Putin e della Russia, affermando come accennato che se solo avesse voluto, sarebbe stato in grado di radere al suolo l’Ucraina. A quel punto, è stata sarcastica la risposta dello studio, invitando a ringraziare il leader russo.

