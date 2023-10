Fraintendimenti su Massimo Ceccherini morto oggi: come sta l’attore

Attenzione alla notizia della morte di Massimo Ceccherini che sta prendendo piede sui social, molti utenti stanno infatti cadendo nella solita trappola delle fake news. Questo trend sta diventando virale per un semplice scambio di persone, infatti c’è stata la scomparsa di un Ceccherini, ma non si tratta del celebre attore toscano. Nelle ultime ore è venuto a mancare Mario Ceccherini, un uomo di sport ed un dirigente del mondo del basket che aveva 91 anni.

Grossi malintesi su Massimo Ceccherini morto oggi: l’attore sta più che bene

Dunque, un malinteso come quello di pochi giorni fa con Claudio Amendola. Questa notizia, che ha iniziato a circolare nella giornata di ieri sui vari siti web, è stata travisata da alcuni utenti che hanno scambiato semplicemente la persona in questione. Non è quindi morto Massimo Ceccherini, bensì Mario, personaggio appartenente al mondo basket e che ha fatto la storia di questa disciplina. Da atleta è poi diventato un grande dirigente e purtroppo con l’avanzare dell’età è sopraggiunta la morte.

Evidentemente ci sono stati utenti che si sono soffermati solo al titolo di questa notizia, con alcuni siti web che hanno parlato di morte di Ceccherini, non specificando il nome. Da qui è partito il malinteso e la diffusione della notizia della morte di Massimo Ceccherini, creando un po’ di scompiglio nel mondo social, con tanti messaggi di cordoglio verso la famiglia dell’attore toscano. Si tratta quindi una bufala nata per un semplice malinteso, visto che il personaggio scomparso si chiama Mario Ceccherini e non Massimo.

Sono situazioni che possono capitare sul web, soprattutto se una notizia non viene approfondita e ci si sofferma ai soliti titoli. Come sempre consigliamo agli utenti di assicurarsi che la notizia sia vera, arrivando alla fonte, prima di diffondere link o post a riguardo sui social, perché in un niente si possono poi creare bufale virali. Massimo Ceccherini è vivo e vegeto e siamo sicuri che sarà anche molto divertito dalla notizia della sua morte

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.