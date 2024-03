Forti timori su Joe Barone morto dopo il malore di oggi, ma non ci sono conferme

Occorre fare molta attenzione, in queste ore, ai post che girano su Facebook, visto che alcuni sembrano annunciare Joe Barone morto. Il dirigente della Fiorentina ha avuto un malore a poche ore dalla sfida tra la sua squadra e l’Atalanta. Il fatto stesso che il match pochi minuti fa sia stato rinviato (il calcio d’inizio era in programma alle 18), evidenzia che non si tratti di un qualcosa di banale. Insomma, saranno decisive le prossime ore per comprendere quali siano realmente le sue condizioni di salute.

Joe Barone morto: non credete ai post privi di fonti dopo il malore di oggi

Come spesso avviene in circostanze simili, abbiamo chi prova ad approfittare della situazione, mostrando zero sensibilità nei confronti di chi vive un momento difficile. Vedere per credere quanto riportato in settimana sul nostro sito a proposito del marito di Orietta Berti. In un contesto simile, smentiamo al momento tutti coloro che sembrano voler antiticipare le voci su Joe Barone morto, alla luce di un momento nel quale in tanti sono alla ricerca di aggiornamenti e bollettini medici.

Non abbbiamo, almeno per ora, ulteriori riscontri dal San Raffaele, visto che il dirigente viola è stato trasportato con urgenza presso la struttura di Milano nel pomeriggio di domenica. L’ultimo riscontro arriva direttamente da ANSA, che definisce comunque una situazione “seria“. Insomma, lecito avere timori in questo momento, mentre i tifosi delle due squadre impegnate oggi si chiedono quale sarà la data per il recupero tra Atalanta e Fiorentina.

In attesa di riscontri vari, a noi tocca smentire tutti i post e le voci relative a Joe Barone morto, sperando che dopo il malore di oggi l’uomo di fiducia di Rocco Commisso si possa riprendere nel più breve tempo possibile. In caso di ulteriori notizie significative, proveremo ad aggiornare il nostro articolo di oggi 17 marzo.

