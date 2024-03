Timori sul marito di Orietta Berti morto, ma su Osvaldo Paterlini sono solo titoli fuorvianti

Ci sono dei timori, oggi sul marito di Orietta Berti morto, ma su Osvaldo Paterlini a quanto pare siamo solo al cospetto di titoli fuorvianti. Bisogna come sempre fare attenzione ai post pubblicati sui social come Facebook e che purtroppo non fanno altro che alimentare fake news. Quest’oggi è toccato ad una notizia su Orietta Berti a generare non poca confusione tra gli utenti, lasciando intendere come sia morto il marito Osvaldo Paterlini.

Cosa sappiamo sul marito di Orietta Berti morto: le ultime notizie su Osvaldo Paterlini di oggi

Dopo aver parlato di lei per il caso Fedez nei mesi scorsi, bisogna dunque riaffrontare una questione sul suo conto. Il posto in questione infatti fa leva su un’immagine che ritrae Orietta Berti al fianco del marito Osvaldo, ma risalta la didascalia con su scritto “addio amore mio”. Chiunque, assistendo a tale post, penserà proprio come sia morto il marito di Orietta Berti.

Non è un caso come poi ci siano molti commenti di persone dispiaciute per l’accaduto, ma la realtà dei fatti è ben diversa. Infatti Orietta Berti ha perso qualcuno, ma non si tratta del marito, quanto piuttosto del suo fedele cane. Come però è stato impostato il post, risulta essere piuttosto ingannevole, creando un grande scompiglio sul web e facendo in questo modo diventare virale una notizia falsa.

Purtroppo sui social è pieno di notizie architettate in questo modo per attirare l’attenzione degli utenti, facendo credere la morte di qualche personaggio famoso, ma che in realtà la notizia parla di un argomento differente. Sono i classici titoli clickbait che creano solamente grande caos tra gli utenti che, non approfondendo la notizia, diffondono poi una delle più classiche bufale.

Non è quindi morto il marito di Orietta Berti, la cantante ha semplicemente raccontato il dolore per la scomparsa del suo cane, per fortuna l’amato Osvaldo Paterlini è vivo e vegeto. Sfortunatamente questo post sta diventando molto virale, con tanti utenti convinti della morte di Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti.

La nota cantante invece ha semplicemente raccontato il dolore per la perdita del cane di famiglia. Quando si leggono post di questo genere soprattutto su Facebook, è sempre bene accertarsi della fonte e dell’argomento in questione, prima di diffonderlo, perché il rischio di ritrovarsi con una bufala è molto alto. Dunque, stop alle voci su sul marito di Orietta Berti morto, visto che su Osvaldo Paterlini abbiamo solo titoli evitabili.

