Flop per Giletti nonostante la presenza di Orsini: male gli ascolti di ‘Non è l’Arena’

Stanno facendo discutere parecchio alcuni post sui social, in merito ai dati sugli ascolti registrati da Giletti con ‘Non è l’Arena’ domenica scorsa. Nonostante la presenza in studio del tanto discusso Professor Orsini, di cui abbiamo già analizzato alcune uscite nel corso della puntata con un altro articolo, occorre concentrarsi su altri aspetti oggi. In tanti, infatti, ci hanno chiesto se sia stato effettivamente un flop la serata di LA7, al netto del fatto che le premesse della vigilia fossero ben diverse.

Bassi i numeri di Giletti nonostante la presenza di Orsini a ‘Non è l’Arena’

Ebbene sì. Rispetto ad altre puntate di ‘Non è l’Arena’, le cose non sono andate particolarmente bene per Giletti. Come riportato da Affari Italiani e da altre fonti, i numeri sono stati inferiori alle aspettative, al punto che qualcuno ha parlato senza troppi giri di parole di “flop“. Il bilancio finale, più in particolare, ci parla di uno share pari al 4,7%, totalizzando alla fine 762.000 spettatori nonostante la presenza in studio dello stesso Orsini.

Gli addetti ai lavori, vista la capacità di quest’ultimo di attirare molto l’attenzione su di sé su questioni che riguardano il conflitto tra Russia ed Ucraina, si aspettavano riscontri ben diversi. Per completezza d’informazione, è giusto evidenziare che anche le trasmissioni RAI e Zona Bianca su Rete 4 non siano andate oltre numeri più o meno simili, vista la contemporanea lotta politica in Francia tra Le Pen e Macron. Ciò non cambia il verdetto finale in termini di share.

Resta da capire se gli ascolti non particolarmente alti per Giletti a ‘Non è l’Arena’, in occasione dell’ospitata del Professor Orsini, siano figli di altri eventi paralleli ritenuti più interessanti dal pubblico, o se in alternativa il docente abbia già raggiunto il picco di share con le sue apparizioni in altre trasmissioni. Questo ce lo dirà il tempo.

