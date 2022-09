Flop della manifestazione antiUcraina in Polonia e abbiamo decisamente un dejavu. Abbiamo più volte notato le somiglianze tematiche e di azione tra filoRussi o antiUcraini e novax: adesso essi si gemellano anche nel flop.

Ricordate quando i novax sognavano di bloccare il traffico ferroviario all’alba dell’istituzione del Green Pass paralizzando il traffico in tutta Italia con grandiose manifestazioni? Manifestazioni che si conclusero con flop e, nel caso di Napoli, con la presenza di soli due protestanti e le forze dell’Ordine?

Anche i filoPutin hanno potuto provare una simile emozione, in Polonia, col flop della manifestazione antiUcraina.

Manifestazione priva di alcuna presenza al confine, sottotono a Varsavia nonostante la presenza di due parlamentari nazionalisti.

La parabola è la stessa identica delle proteste novax del 2021. Le somiglianze sono evidenti.

Flop della manifestazione antiUcraina in Polonia e abbiamo un dejavu

In entrambi i casi abbiamo una massiccia manifestazione social, una bolla di “astroturfing” (le manifestazioni “spinte dall’alto” con l’illusione di essere “nate dal popolo”) nata da formazioni nazionaliste e spinta sulla rete.

Nata dalla teoria, rigettata dalla stampa locale ma diffusa a livello social, che i Profughi Ucraini avrebbero dei “privilegi” negati agli abitanti della Polonia ed ospitarli porterebbe ad una “ucrainizzazione della Polonia”. Teoria coerente con l’immagine tipica delle “fonti Russe” dell’Ucraino medio come un invasore tatuato e nazista, malvagio per natura, pronto a prendere il controllo delle nazioni che lo ospita.

In entrambi i casi all’apparente successo social che avrebbe fatto presagire risultati migliori ha fatto seguito un flop fisico che ha reso il supporto “online” un caso di “Armiamoci e partite”.

Alla fine il risultato è stato un flop, e gli organizzatori, come per il caso dei novax, non hanno potuto che annunciare sui social che la loro protesta continuerà. Se il buongiorno si vede dal mattino con gli stessi risultati in ambo i casi.

Ad ulteriore punto di collegamento, la Polonia è la nazione col maggior numero di rifugati dall’Ucraina, record di accoglienza e benvenuto col 77% dei cittadini pronti a fare la loro parte.

Esattamente come quella volta che i novax volevano far fallire Sanremo per ottenere le scuse di Fiorello reo di averli motteggiati non ottennero altro che un’edizione da record.

