Fino a quando non funziona NoiPA ed area riservata: non solo consultazione cedolino dicembre

In tanti in questi giorni si chiedono “fino a quando non funziona NoiPA ed area riservata“. Già, perché i problemi si trascinano ormai da oltre due giorni e, secondo le informazioni recuperate fino a questo momento, evidentemente non coinvolgono solo la consultazione del cedolino di dicembre. Un disagio non di poco conto per gli utenti che sono iscritti alla piattaforma, al punto che l’assistenza dopo giorni di silenzio finalmente è intervenuta per fornirci un importante aggiornamento in merito.

Ancora non funziona NoiPA ed area riservata: non solo consultazione cedolino dicembre, i riscontri dell’assistenza

Dopo il bollettino condiviso coi nostri lettori nella giornata di ieri, occorre dunque tornare sull’argomento per capire in quale direzione stiamo andando. Se non altro, perchè lo staff finalmente si è sbilanciato ufficialmente. Con questi presupposti, è più che lecito porsi delle domande in stile “fino a quando non funziona NoiPA ed area riservata”. Partendo dal presupposto che i problemi siano destinati ad andare ben oltre la semplice consultazione del cedolino di dicembre, effettivamente ci sono aspetti che vanno valutati oggi.

Il primo feedback condiviso su Facebook va interpretato con grande attenzione: “Si informa che il servizio consultazione pagamenti è inibito fino alla chiusura della rata di dicembre. La rata stipendiale tornerà consultabile non prima del 7 dicembre pomeriggio“. Occhio a quel ‘non prima‘, che messo così non rappresenta una scadenza entro la quale tutto sarà ripristinato. Insomma, se anche a voi non funziona NoiPA, si potrebbe anche andare oltre quel termine.

Il secondo avviso per chi nota che non funziona NoiPA è più generico, ma soprattutto a tempo indeterminato, andando oltre l’area riservata e la consultazione del cedolino: “Inibizione temporanea dei servizi per gli amministrati. Si informa che i servizi per gli amministrati presenti nell’area personale sono temporaneamente disabilitati per consentire interventi tecnici urgenti. Con successivo avviso sarà comunicato il ripristino dei servizi“.

