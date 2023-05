Finalmente si possono visualizzare storie WhatsApp senza farlo sapere all’autore

Suggerimenti utili dal mondo delle storie WhatsApp. Quando WhatsApp ha introdotto la funzione Stato, ha dato modo ai vari utenti di poter condividere al suo interno frasi, foto, video, link e da qualche giorno anche audio visibili a tutti i contatti in rubrica. In questo caso sappiamo anche come si può evitare che tutti possano prendere visione di questo Stato andando nell’icona Privacy delle Impostazioni.

Dritte su come si possono visualizzare storie WhatsApp senza farlo sapere all’autore

Una altro aspetto da valutare sull’app verso un nuovo aggiornamento WhatsApp, dopo quello trattato di recente. L’utente quindi decide chi può o non può vedere le varie storie pubblicate su WhatsApp, ma se invece chi prende visione di quest’ultime non vuole farlo sapere all’autore? Cosa fare in questo caso? Ci sono come sempre degli escamotage che permettono di spiare senza farsi notare ed anche per WhatsApp risulta essere così.

Si possono quindi visualizzare le storie degli utenti senza farsi scoprire attraverso due procedure che differiscono se si possiede un iPhone oppure uno smartphone Android. Approfondendo tale questione si può notare come, per visualizzare lo Stato WhatsApp senza farsene accorgere, se si possiede un iPhone è necessario: cliccare su “Stato”; in questo caso appariranno gli “Aggiornamenti recenti” di chi ha pubblicato un contenuto.

Per non essere sgamati basterà recarsi in basso a destra dove ritroviamo la classica rotellina delle “Impostazioni”, cliccando qui verrà mostrato un elenco ed entrare sulla voce “Privacy” che dà tutta una serie di informazioni dall’ultimo accesso online a chi può vedere il proprio Stato. Andando poi più in basso ci sarà “Conferme di lettura”. Se quest’ultima risulterà attiva, tutti gli utenti che avranno pubblicato una storia sapranno se l’avremo vista; in caso contrario, se viene disattivata, non si potranno vedere le conferme di lettura di altre persone.

Ecco che quindi avremo modo di visualizzare le storie degli altri senza essere visti. Per chi invece possiede uno smartphone Android bisognerà recarsi su “Impostazioni”, arrivare al percorso “Account” e subito “Privacy” per scorrere, anche in questo caso, fino ad arrivare alla voce “Conferme di lettura“.

Qui, con l’opzione disattivata, non si potranno inviare o ricevere le conferme di lettura. Ecco che con questo escamotage si potranno visionare gli stati WhatsApp degli altri in incognito. Ora sappiamo come approcciare al meglio il tema delle storie WhatsApp.

