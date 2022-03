Fedez operato al San Raffaele: chiarimenti su malattia e voci di tumore dopo l’intervento

Fedez operato al San Raffaele, mentre si rincorrono voci su malattia e tumore dopo l’intervento. Nella serata di lunedì, Fedez si era fatto nuovamente vivo sui social dopo la notizia della malattia che gli era stata diagnosticata. Il rapper, prima ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che gli stanno dimostrando una grande affetto in questo periodo complicato, poi ha evidenziato come la giornata successiva sarebbe stata molto importante per lui. Cos’è accaduto ieri? Fedez è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele per poi sottoporsi ad un’operazione chirurgica.

Precisazioni su Fedez operato al San Raffaele: tra malattia e voci di tumore dopo l’intervento

Un ulteriore chiarimento è necessario, dopo quello dei giorni scorsi. La notizia sta prendendo piede in queste ultime ore, ovviamente non è ancora dato sapere quale sia effettivamente la malattia scoperta da Fedez che, seppur di natura grave, è stata presa in tempo. Il rapper ha parlato di percorso lungo da seguire per superare questa patologia, a quanto pare il primo step riguardava proprio un’operazione chirurgica, ora dovranno seguire altri passaggi importanti per la cura definitiva. Come ribadito da Il Corriere.

Nei prossimi giorni si potrà definire con maggiore certezza il quadro clinico di Fedez, sarà sottoposto ad altri esami cruciali che daranno modo di stabilire effettivamente un percorso di cure. All’Ospedale San Raffaele di Milano, quello che Fedez e Chiara Ferragni hanno supportato durante l’inizio della pandemia con la costruzione di nuove terapie intensive per salvare quante più vite possibili, il rapper ha trovato un ambiente familiare, con la sua Chiara che non lo ha mai mollato.

L’influencer sta vivendo in simbiosi con il marito, tutto è stato messo in secondo piano e con l’operazione di Fedez si spera di poter presto rivedere la luce. La gravità della malattia è stata contrastata dalla tempestività dell’intervento dei medici, questo è l’aspetto più importante che sta dando a Fedez la forza di lottare, visto come altri malati siano riusciti a sconfiggerla, come dichiarato da lui stesso.

Probabilmente ci vorranno ancora molti giorni, se non settimane, prima che Fedez dica pubblicamente tutto sulla malattia che lo ha colpito, per ora i fan si devono accontentare solo di notizie sporadiche. Fedez è stato quindi operato al San Raffaele di Milano, ora bisogna solo attendere qualche comunicazione in più dal diretto interessato. Dunque, Fedez operato al San Raffaele, ma ad oggi è sbagliato nutrire certezze su malattia ed alimentare voci sul tumore dopo l’intervento.

