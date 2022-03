La malattia di Fedez è legata al vaccino: l’ultima trovata dei NoVax

Si è parlato tanto della malattia di Fedez nella settimana che ci stiamo lasciando alle spalle. Eppure, nonostante il cantante abbia reso pubbliche informazioni frammentarie sul suo stato di salute e sul male che lo affligge, in queste ore hanno preso piede tesi assolutamente infondate sull’origine del problema che lo avrebbe improvvisamente colpito. Parlando ad esempio di vaccino sul fronte dei NoVax. Nonostante i nostri chiarimenti dei giorni scorsi, infatti, sul web non si arrestano le indiscrezioni totalmente prive di fondamento che imputano la situazione ad una causa rispetto all’altra.

Qualcuno ipotizza che la malattia di Fedez sia legata al vaccino: occhio ai NoVax

Ad esempio, in questa fase abbiamo anche si è spinto oltre, affermando che la malattia di Fedez sia in qualche modo legata al vaccino. Nessuna fonte alle spalle di questa teoria, ma tanto è bastato ai NoVax per affermare che le questioni siano in qualche modo connesse. Andiamo per gradi, perché Chiara Ferragni e Fedez sono vaccinati con terza dose. La somministrazione più recente risale ad alcuni mesi fa, come è stato prontamente riportato da alcune fonti a suo tempo.

Il tutto, a dimostrazione del fatto che per entrambi sia trascorso diverso tempo dalla tanto discussa somministrazione. Ad oggi, non ci sono dati concreti per affermare che la malattia di Fedez sia in qualche modo connessa al vaccino Covid, a maggior ragione se pensiamo che la terza dose sia stata accompagnata dai casi di positività che in famiglia sono emersi tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Considerando le informazioni disponibili fino a questo momento, appare a dir poco azzardato ipotizzare che la malattia di Fedez possa essere in qualche modo connessa al vaccino, al contrario di quanto detto dai NoVax sui social. Staremo a vedere quale sarà la loro prossima trovata, dopo quano appreso il 20 marzo.

