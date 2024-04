Fedez a Belve litiga con Francesca Fagnani: leggenda metropolitana, quando va in onda

Sta assumendo i contorni della bufala la storia di Fedez a Belve, perché se da un lato è confermata la presenza del rapper in una puntata dell’edizione condotta da Francesca Fagnani che ha preso il via nella serata di ieri, allo stesso tempo bisogna fare molta attenzione all’ondata di voci fuori controllo di queste ore. Tutto nasce dal fuorionda di Matteo Salvini con la stessa conduttrice, considerando il fatto che il leader del Carroccio al termine della sua one-to-one ha chiesto alla stessa Fagnani come fosse andata l’intervista con l’ormai ex marito di Chiara Ferragni.

Indiscrezioni su Fedez a Belve che litiga con Francesca Fagnani: zero conferme, quando va in onda

Non contento, oltre a non accorgersi di essere ancora in onda e registrato, Salvini ha fatto presente alla sua intervistatrice di essere a conoscenza di presunte schermaglie tra i due durante la registrazione. Insomma, come se non bastasse il gossip dilagante di questi tempi, come vi abbiamo riportato poche settimane fa con un altro pezzo, oggi 3 aprile tocca smentire che le riprese con Fedez a Belve siano finite male. Del resto, questo lasciava presagire la gestualità del numero uno della Lega.

Mentre in tanti si chiedono quando va in onda l’intervista di Fedez a Belve con Francesca Fagnani (quest’ultima avrebbe confermato che l’appuntamento già oggi tanto atteso dai fan dovrebbe essere in programma martedì 9 aprile), lo stesso rapper ha deciso di gettare acqua sul fuoco. Con una storia pubblicata su Instagram, ha risposto indirettamente a Matteo Salvini con un eloquente “ma che ti hanno detto?“.

Insomma, non aspettatevi un Fedez a Belve pronto allo scontro con Francesca Fagnani. Oltre a sapere quando va in onda, ora siamo anche consapevoli del fatto che non dovrebbe essere avvenuto niente di che. Il condizionale è d’obbligo, ma è altrettanto giusto spegnere sul nascere l’incendio di oggi.

