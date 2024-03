Chiara Ferragni incinta del terzo figlio secondo alcuni rumors che girano sul web, come se non ci fosse un domani. Personaggi VIP costantemente al centro del chiacchiericcio del popolo dei social, con voci che per forza finiscono con il coinvolgere anche Fedez ad inizio marzo e che, a conti fatti, risultano prive di sostanza. Inutile dire che i recenti sviluppi sul loro matrimonio stia in qualche modo incentivando la proliferazione di indiscrezioni campate per aria.

Chiara Ferragni incinta del terzo figlio: ancora voci su Fedez oggi prive di sostanza

Dunque, come se non bastassero le voci riguardanti il presunto divorzio da Fedez, andando a coinvolgere addirittura l’assistente di quest’ultimo, come vi abbiamo riportato alcuni giorni fa con un altro articolo, abbiamo ancora una volta un’indiscrezione che sta circolando prevalentemente sui social. Come sempre avviene in questi casi, se ne parla e si ricondividono contenuti senza avere fonti autorevoli alle proprie spalle, nonostante i nostri costanti inviti alla prudenza in situazioni del genere.

A tutti coloro che ricondividono contenuti incentrati su “Chiara Ferragni incinta del terzo figlio”, possiamo soltanto dire che un post apparso su Facebook non sia mai, di suo, una notizia confermata. Non è un caso che i diretti interessati non ne abbiano mai parlato, così come non si hanno note di ANSA o altre agenzie di stampa utili per dare un minimo di credibilità a questa storia. Insomma, resta in piedi il nostro invito affinché venga sempre rispettata la privacy delle persone. A prescindere dal fatto che si tratti di personaggi pubblici o meno.

Vi faremo sapere qualora dovessero esserci riscontri ufficiali in merito, ma al momento i rumors su “Chiara Ferragni incinta del terzo figlio” devono essere associati alla categoria “nessuna fonte”. A maggior ragione, se consideriamo il fatto che neppure Fedez ne abbia parlato in occasione delle sue ultime uscite pubbliche.

