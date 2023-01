Fantozzi diventa LEGO: e questo è un obiettivo al quale neppure il creatore Paolo Villaggio avrebbe mai anche solo sognato accostarsi.

È infatti bastato meno di un mese, l’intervallo di tempo dal 30 novembre al 22 dicembre perché il set di LEGO ispirato all’iconica scena di Fantozzi che prende l’autobus al volo raggiungesse i voti necessari ad essere approvato e testato da un team di esperti della ditta che lo valuterà per la vendita.

E non solo una vittoria, un plebiscito: nelle ore in cui scriviamo la pagina sul portale “LEGO Ideas” (archiviata qui) è piagata da saltuari errori di accesso dovuti al traffico elevato

Fantozzi diventa LEGO: supera la selezione del pubblico il set autobus

Partiamo dalle basi: la ditta danese offre un portale chiamato “LEGO Ideas” che rende tutti dei progettisti di set LEGO. Tutti da ragazzini abbiamo provato a creare qualcosa di diverso da quello mostrato sulle scatole del gioco di creatività Danese. LEGO del resto è anche questo (e non è solo un punto di trama del film LEGO Movie), provare a creare nuovi oggetti.

Su LEGO Ideas la creatività può talora far cerchio: i creativi pubblicano le istruzioni e le foto della loro creazione coi pezzi usati, le stesse vengono votate dal pubblico e le più votate possono diventare a loro volta kit immessi sul mercato.

La scena

Dall’altro lato abbiamo Fantozzi, saga cinematografica partorita dalla mente di Paolo Villaggio che descrive le gesta del Ragionier Ugo Fantozzi, sventurato ragioniere per l’Ufficio Sinistri di una oscura “Megaditta”, il prototitpo del Tapino, un travet condannato ad una vita infame e senza gioia: marito di una donna bruttissima che anziché amarlo “lo stima moltissimo” in quanto brav’uomo, padre di una ragazzina così brutta da essere spesso scambiata per un primate, vessato da tutti i colleghi, umiliato dai superiori, coinvolto in improbabili iniziative aziendali rovinose per lo spirito e per il corpo, Fantozzi è il fallito universale.

Un fallito tale da rendere “tutti i falliti del mondo meno soli”, come amava dire Paolo Villaggio di lui.

In una ormai celebre scena Fantozzi, rischiando l’umiliazione e le pene anche corporali per i ritardatari della “Megaditta” (incarnata da quello che sarebbe diventato il Palazzo della Regione Lazio) decide di abbreviare di ben due minuti il tragitto da casa al lavoro prendendo l’autobus “al volo”.

Manovra che prevede, nell’acclamazione generale dei condomini, saltare dal balcone del primo piano, rincorrere un affollatissimo autobus e afferrarsi ai passeggeri che vi si sporgono, col risultato di “svuotare” l’autobus stesso per le strade della città venendo linciato sul posto.

Il LEGO

L’architetto genovese Giorgio Tona ha ricostruito in una scena di LEGO due momenti del video iconico: sullo sfondo si vede il palazzone popolare dove vive Fantozzi, con tutti i suoi abitanti pronti a fare il tifo per il meschino ragioniere e la possibilità di rimuovere la parete frontale per osservare le case dei condomini.

Nel primo piano è possibile osservare l’autobus vintage, perfettamente ricostruito, e un Fantozzi di LEGO a stento trattenuto dalla moglie Pina pronto a saltare per strada con balzo non proprio felino e inseguire il desiderato mezzo di trasporto, con tanto di conducente e trasportati in LEGO.

La storia del set comincia da lontano, dall’architetto e dalla sua passione per i LEGO riscoperta nella forzata cattività del Lockdown che ci ha tutti imprigionati in casa.

Superata da lui con la riscoperta dei LEGO, tra cui l’iconico set “Fantozziano” esibito in diverse fiere. E tutte con la medesima domanda: ovvero come e dove fosse possibile comprarlo.

Ovviamente nessuno può comprare un set autocostruito, ma con LEGO Ideas c’è la possibilità che il set possa diventare commerciale, e così è stato inviato dall’architetto.

Un set di un numero imprecisato di mattoni al momento, calcolato per l’invio al portale in circa tremila, comprese le “minifig”, le figurine umane necessarie per lo spaccato del palazzo e per popolarlo.

La storia è arrivata quindi al giornale Genova Today, proprio della Genova nativa amata da Paolo Villaggio, diventando virale.

Ciò ha provocato l’ingente (e meritatissimo) afflusso di voti che ha fatto sfondare il progetto.

In poche ore dopo la pubblicazione dell’articolo di Genova Today e il lancio della stampa Italiana il progetto ha superato lo scoglio del televoto. Resta ora la prova più difficile, l’approvazione della casa madre.

Complicata dalla natura tipicamente italiana di Fantozzi che forse lo rende un prodotto meno noto ad un pubblico internazionale. Ma sperare non costa niente.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.