Fantasma al castello di Torre Alfina, l’analisi dei Ghost Hunters Roma: “Riscontrata un’anomalia”

La vicenda del fantasma al castello di Torre Alfina ci viene segnalata dai nostri lettori a seguito di un articolo pubblicato su Repubblica oggi, 23 maggio 2022. L’articolo è riservato agli abbonati, ma altre testate nazionali e locali hanno ripreso la notizia per riportare gli esiti delle ricerche di Ghost Hunters Roma associazione che – secondo le informazioni riportate sul sito ufficiale – da 15 anni si occupa di “rilevazione dati nel campo del paranormale”.

In breve, i quotidiani scrivono che l’associazione avrebbe ricevuto ripetute segnalazioni per attività anomale che si sarebbero manifestate presso il castello di Torre Alfina, nella Tuscia, e per questo il team si è portato sul post per effettuare i rilievi.

Le segnalazioni

Come riporta anche la stampa nazionale, all’interno del castello si aggirerebbe una “figura femminile”, e oltre al presunto spettro si verificherebbero altri “eventi inspiegabili”. Il team di Ghost Hunters Roma sulla pagina web dedicata ha pubblicato tutti gli elementi raccolti e impiegati per l’analisi.

Secondo le testimonianze, all’interno della struttura si sarebbero verificati “spostamenti di oggetti”, segnalati specialmente da una coppia di sposi durante un pernottamento. La coppia ha riferito che un presepe “con una pesantissima campana di vetro sopra” si sarebbe spostato di almeno 20 cm “cadendo rovinosamente a terra”.

Ancora, sul prato che circonda il castello sono comparse delle orme bianche nel giro di 24 ore e per 7 mesi, sopra di esse, non è mai cresciuto nulla.

La parte più suggestiva di questa storia, in ogni caso, rimane quello della dama che “sembra essere stata avvistata mentre si accingeva a scendere una scalinata e di fianco ad una meravigliosa statua”.

Facciamo notare che specialmente sulla dama lo stesso team dei GHR usa la formula dubitativa con la parola “sembra”.

L’intervento

Il team dei GHR è dunque intervenuto dopo aver contattato la struttura. All’interno del castello ha installato 4 telecamere e ha impiegato un “registratore ad alta sensibilità”, una termocamera ed una macchina fotografica per l’acquisizione ad infrarossi e a raggi ultravioletti.

L’unica anomalia riscontrata dal team dei GHR riguarda una sedia sulla quale la termocamera avrebbe registrato un’alterazione “nonostante nessuno si sia seduto”.

Il team conclude l’analisi con queste considerazioni:

La ricerca si è rivelata estremamente interessante sia per la bellezza del luogo che per l’anomalia riscontrata. Sicuramente torneremo sul posto con il team al completo per approfondire la questione e per svelare, con il supporto di collaboratori esperti, il mistero delle orme.

Inoltre, cercheremo di ricostruire la storia del luogo, in maniera tale da poter risalire all’identità della dama che si aggira, ormai da tempo, in questi luoghi.

Quindi?

Il fantasma del castello di Torre Alfina, ovvero la dama che sarebbe stata vista scendere lungo una scalinata, non è stato rilevato dai Ghost Hunters Roma, che piuttosto hanno catturato un’anomalia rilevata con la termocamera. Su questo aspetto, in ogni caso, il team ha riferito che verranno effetuate analisi più approfondite.

Per il momento il fantasma del castello di Torre Alfina resta un ottimo ingrediente per titoli suggestivi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.