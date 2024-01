Fantasiose teorie su Filippo Turetta morto per giungere alle solite e stucchevoli conclusioni

Prendono piede strane teorie su Filippo Turetta morto oggi. Sta spopolando su Facebook un vero e proprio complottismo su Turetta morto, l’omicida di Giulia Cecchettin che si ritrova nel carcere di Verona. Tesi nate dal fatto che nella stessa sezione del carcere di Turetta si è tolto la vita un altro detenuto. C’è chi quindi ipotizza come a breve emergerà anche la notizia di Turetta morto, ma che in realtà non sarà così.

Singolari e fantasiose teorie su Filippo Turetta morto: l’obiettivo è arrivare alle solite conclusioni oggi

Dunque, dopo le precisazioni del passato sul giovane, oggi si è passato al complotto su Filippo Turetta morto. Secondo infatti i complottisti stanno facendo emergere le notizie di detenuti suicidi, praticamente quasi tutti avvenuti in quel carcere, ma si tratta solo di notizie senza fonti. Infatti questo trend riguarderebbe l’intenzione di diffondere a breve anche la notizia di Turetta morto, quando in realtà sarà lasciato andare in una parte del mondo sotto un altro nome.

In qualche modo si tratterebbe, a detta di questi complottisti, di un meccanismo ideato dal sistema semplicemente per introdurre “trans, gay, lesbiche, fluidi (a breve) nelle scuole ad insegnare il sesso allegro a bambini di 3 anni con la scusa di svincolarli dai canoni tradizionali maschi – femmina colpevoli del patriarcato”.

Non bisogna quindi stupirsi, a detta di queste persone, se a breve arriverà anche una notizia, che per loro risulterà falsa, di Turetta morto. Ci sarebbe insomma dietro a questa vicenda un piano malvagio per favorire in un certo senso l’amore libero. Attualmente sono vere le notizie di questi detenuti suicidi, ultimo quello di un detenuto che si trovava proprio nella stessa sezione del carcere di Turetta.

Non è vera invece la notizia di Turetta morto, perché alcuni hanno anche pensato che l’omicida di Giulia Cecchettin possa essere arrivato a togliersi la vita. Le illazioni fatte dai complottisti su quest’intera vicenda sono anch’esse ovviamente false. Non c’è nessun sistema che inscena morti fasulle, in previsione anche quella di Turetta, per la questione del patriarcato. Attenzione quindi al messaggio che qualcuno sta cercando di diffondere in questi giorni sulle morti suicide nelle carceri.

