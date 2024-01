Fai attenzione al messaggio Facebook Guest: lo spam soprattutto per admin di pagina

Fai attenzione ad una nuova potenziale minaccia digitale, con un chiaro riferimento al messaggio Facebook Guest che viene inviato soprattutto agli admin di una pagina all’interno della suddetta piattaforma. Mettendo per un attimo da parte i costanti upgrade che vengono assicurati alle piattaforme in questione, come vi abbiamo riportato con un altro articolo nei giorni scorsi, è importante prendere in esame una nuova tendenza, che in alcuni casi ha portato ad un cambio di proprietà di community totalmente indesiderato.

Da oggi fai attenzione al messaggio Facebook Guest: la comunicazione spam arriva prevalentemente admin di pagina

Dunque, fai attenzione più che mai al messaggio Facebook Guest, a maggior ragione se negli anni avete dato vita ad una community dentro la piattaforma di Mark Zuckerberg. Secondo le informazioni che abbiamo raccolto in queste settimana, si tratta non solo di una forma di spam in senso stretto, ma di una vera e propria minaccia che potrebbe regalarci brutte sorprese. Soprattutto per admin di pagina.

In cosa consiste la questione di oggi? Anche a noi è pervenuta una comunicazione privata di questo tipo, tramite decine di PM: “Ti abbiamo informato di un problema con il tuo profilo. Ma non ho ancora ricevuto una tua risposta. Segui le istruzioni nel link. Ottieni l’aiuto di un esperto. Se non riceveremo alcuna risposta da te, saremo costretti a sospendere il tuo profilo a tempo indeterminato. Team di esperti!“. Ovviamente abbiamo omesso il link per evitare che qualche utente curioso e superficiale potesse incappare nel tentativo di truffa.

In ogni caso, dovete capire una volta per tutte che Facebook non vi contatterà mai in queste modalità e che al massimo riceverete notifiche chiaramente riconoscibili come autentiche, non come messaggio privato.

In sostanza, fai attenzione al messaggio Facebook Guest, in quanto verrete portati all’interno di una pagina dove malintenzionati tenteranno di rubare i vostri dati di accesso alla piattaforma, finendo in alcuni casi per appropriarsi di pagine con milioni fan.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.