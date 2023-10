Fabrizio Corona arrestato, sito Dillinger News sequestrato e scommesse Tonali: andiamoci piano

Circolano in questi minuti almeno tre notizie non confermate che devono essere trattate assolutamente sul nostro sito, con un chiaro riferimento non solo ai rumors su Fabrizio Corona arrestato, ma anche sul sito Dillinger News sequestrato e sulle presunte scommesse di Tonali. Una pioggia di indiscrezioni, integrate da news senza fonti, che rischia di confondere non poco l’opinione pubblica. Soprattutto coloro che amano il calcio, visto che tanti tifosi sono cin il fiato sospeso in attesa di capirne di più.

Un passo indietro su Fabrizio Corona arrestato, sito Dillinger News sequestrato e scommesse Tonali: tante notizie non confermate

Dopo i chiarimenti di questa mattina, precisando che alcuni nomi fatti non avessero assolutamente fonti alle proprie spalle (a partire dallo stesso Tonali, fino ad arrivare a Zaniolo, Bonucci e Donnarumma), tocca dunque tornare sul caso del momento che rischia di sconvolgere il mondo del calcio. Del resto, il fatto che il fotografo abbia fatto due mesi fa il nome di Fagioli e che ieri sia stata ufficializzata l’inchiesta nei confronti del centrocampista della Juventus, inevitabilmente ha fatto aumentare l’interesse attorno allo stesso Corona.

Il nostro compito, in un contesto simile, è analizzare le segnalazioni che giungono al nostro staff e fornirvi degli aggiornamenti in merito. Il solito complottismo che emerge su tematiche delicate, in sostanza, oggi 12 ottobre ci parla di vari argomenti come Fabrizio Corona arrestato, sito Dillinger News sequestrato e scommesse di Tonali.

In primo luogo, sul profilo Instagram di Fabrizio Corona si scopre che in realtà si stia recando di sua spontanea volontà in Questura come persona informata sui fatti, stando alla versione fornita dal diretto interessato. Il sito Dillinger News, sul quale oggi dovrebbero essere pubblicati i nomi di altri due giocatori forse coinvolti nel giro di scommesse illegali, non è sequestrato. Ci sono rallentamenti, forse dovuti ai tanti accessi, ma risulta online.

Detto questo, la svolta odierna è arrivata con la mezione di Zaniolo e Tonali. Le voci sulle scommesse di Tonali, dunque, non sono più semplici deduzioni del pubblico, ma allo stato attuale non abbiamo fonti certe per andare oltre. Di sicuro, non c’è alcun bavaglio con Fabrizio Corona arrestato.

