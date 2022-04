Carlo Freccero ospita Orsini, ma fa confusione su Marianna e bombardamento russo a Mariupol

Idee poco chiare per Carlo Freccero, il quale è passato in poco tempo dalle battaglie contro il green pass ed il vaccino Covid ad una sorta di negazionismo della guerra in Ucraina, condito da idee tendenzialmente filorusse. Stando almeno ad alcune sue recentissime uscite pubbliche sulla fashion blogger Marianna Podgurskaya. Tutto nasce dall’ultimo appuntamento fissato dalla cosiddetta “Commissione Dubbio e Precauzione“. Stiamo parlando della discussa discussa associazione fondata da Massimo Cacciari, dallo stesso Carlo Freccero e da Ugo Mattei.

Carlo Freccero e le idee confuse sul bombardamento russo a Mariupol a proposito di Marianna Podgurskaya

Premesso che l’associazione in queste ore ha ospitato anche un intervento di Orsini, il quale ha fatto sapere di non aver paura di Draghi e di essere un guerriero nel campo della cultura, a far discutere sono soprattutto le parole dell’ex direttore del TG2. Come riporta Il Giornale, Carlo Freccero ha una visione tutta sua e decisamente contorta a proposito del bombardamento per l’ospedale pediatrico di Mariupol. Soprattutto per quanto riguarda Marianna Podgurskaya, la fashion blogger incinta le cui foto hanno fatto il giro del mondo.

A tal proposito, Carlo Freccero ci parla di una presunta influencer dichiarata morta e ricomparsa poco dopo. Una tesi che cozza contro alcuni chiarimenti portati alla vostra attenzione anche dal nostro team poche settimane fa. Le tesi fornite dell’Ucraina non sono mai andate in questa direzione, visto che la sovrapposizione tra due ragazze è arrivata proprio da fonti russe. Una, purtroppo, non ce l’ha fatta, mentre Marianna è riuscita a partorire senza particolari problemi pochi giorni dopo il bombardamento dell’ospedale pediatrico di Mariupol.

Dunque, non è stata l’Ucraina a dichiarare morta Marianna Podgurskaya, per poi farla ricomparire successivamente, al netto del giallo sul possibile rapimento dei russi di cui si parla in queste ore. Per il quale si hanno ancora notizie frammentarie. L’unica certezza è che Carlo Freccero abbia fatto tanta confusione sull’episodio, come riportato da diversi colleghi in quei giorni.

