Non ce l’ha fatta la donna incinta confusa con Marianna Podgurskaya: cosa sappiamo

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda la la donna incinta confusa con Marianna Podgurskaya, la blogger in dolce attesa ricoverata presso l’ospedale pediatrico di Mariupol al momento del bombardamento dei russi mercoledì scorso. I fatti sono ormai chiari a tutti. Alcuni utenti italiani vicini alla propaganda di Putin e della Russia, infatti, hanno pensato che la donna fosse la stessa che in quei minuti concitati è stata immortalata su una barella. Solo le verifiche del nostro sito e dei colleghi hanno appurato che si trattasse di due persone differenti.

Morta la donna incinta confusa con Marianna Podgurskaya dopo il bombardamento a Mariupol

Torniamo sull’argomento che abbiamo trattato la scorsa settimana, dunque, sperando che questa volta i concetti siano più chiari ai negazionisti del conflitto. Marianna Podgurskaya ha partorito e sta bene, come è stato confermato dalla sua famiglia durante il fine settimana che ci siamo lasciati alle spalle. Discorso diverso, purtroppo, per l’altra donna incinta che è stata immortalata mentre stava lasciando l’ospedale pediatrico di Mariupol su una barella.

Quest’ultima, come riporta Associated Press (la stessa del fotografo che ha reso celebri in tutti il mondo alcuni scatti subito dopo il bombardamento), è stata trasportata presso un altro ospedale che era poco distante rispetto al luogo dell’attacco. La fonte ritiene che il chirurgo Timur Marin abbia trovato il bacino della donna schiacciato e l’anca staccata. Per il bambino non c’è stato niente da fare e poco dopo anche la sua mamma non ce l’avrebbe fatta per le ferite riportate.

Altra testimonianza che smentirebbe le tesi portate avanti dai negazionisti della guerra, in merito alla storia su Marianna Podgurskaya. Quest’ultima, infatti, è stata etichettata come attrice portata lì dagli ucraini per fare propaganda contro la Russia. i tratta comunque di notizie in tempo di guerra da giornali e quindi non verificabili immediatamente. Vi faremo sapere, qualora dovessero venire a galla altri dettagli.

