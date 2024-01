Evitiamo alcune immagini di buona Epifania per gli auguri del 6 gennaio con la Befana

Occorre stare alla larga da almeno un paio di insidie, il 6 gennaio, con un chiaro riferimento ad alcune immagini di buona Epifania inviate in stile “auguri” per la Befana. Esattamente come abbiamo avuto modo di osservare in occasione di Capodanno, stando al pezzo pubblicato nei giorni scorsi sul nostro sito, in queste ore circolano pacchetti che potrebbero mettere in discussione la sicurezza dei nostri smartphone. Inevitabile concentrarsi sui contenuti che girano soprattutto su WhatsApp e Facebook con chat private.

Occorre stare alla larga alcune immagini di buona Epifania per gli auguri del 6 gennaio con la Befana in Italia

Quali sono le dritte da prendere come punto di riferimento oggi? In buona sostanza, ci sono almeno due ragioni per le quali dobbiamo evitare alcune immagini di buona Epifania per gli auguri del 6 gennaio con la Befana. Da un lato, infatti, occorre tenere gli occhi aperti coi messaggi provenienti dai nostri contatti, tramite i quali si rimanda a link esterni per scaricare foto a tema. Il dispositivo del mittente potrebbe essere stato violato e la pagina segnalata rischia di contenere un malware assai insidioso per tutti noi. Diffondendosi poi in automatico con ulteriori messaggi inviati a catena alla nostra rubrica.

Più facile risalire alla seconda minaccia, in quanto in questo frangente ci si riferisce fondamentalmente ai messaggi provenienti da persone esterne. Quelle che in sostanza non fanno parte della nostra rubrica. In questo contesto, la potenziale vittima viene semplicemente invitata a scaricare una foto in chat, soprattutto su WhatsApp. Riconoscendo il mittente sconosciuto, possiamo essere maggiormente portati ad ignorare il tutto.

Insomma, anche in queste ore dobbiamo fare molta attenzione, alla luce di alcune false immagini di buona Epifania per gli auguri del 6 gennaio con la Befana. Purtroppo si evolve anche il modo in cui malintenzionati provano a diffondere virus che mettono in discussione la nostra sicurezza digitale.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.