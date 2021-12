Evidente stoccata a Mario Giordano e Fuori dal coro da Lilli Gruber sui NoVax in tv

Appare evidente la frecciata di Lilli Gruber, ieri sera su LA7, diretta a Mario Giordano e alla sua trasmissione “Fuori dal coro”. Oltre ad altre trasmissioni come quelle condotte da Porro e da Del Debbio, visto che si parla inevitabilmente degli ospiti NoVax. Pur avendo confermato alcuni di essersi vaccinati, almeno parte dei giornalisti citati finora, appare chiaro che alcuni appuntamenti televisivi diano maggior risalto alle teorie contrarie alla vaccinazione. In alcuni casi sconfinando anche nel complottismo.

Chiaro messaggio a Mario Giordano e Fuori dal coro da Lilli Gruber sui NoVax ospitati in tv

Del resto, Mario Giordano ha deciso insieme agli autori di chiamare la propria trasmissione “Fuori dal coro” proprio per dare spazio a tutti. Compresi coloro che hanno voci discordanti rispetto al cosiddetto “mainstream“, come viene definito da chi è contrario alle disposizioni attuate per fronteggiare il Covid. La precisazione di Lilli Gruber sui NoVax ospitati in tv, però, è importante. Nel suo caso non si parla di generica avversione verso i NoVax, ma per coloro che sono “No Scienza“.

Su questo la giornalista ha provato ad essere molto chiara, dicendo di non voler ospitare nei suoi programmi coloro che non abbiano competenze scientifiche. Indipendentemente dalle tesi portate avanti. Probabilmente, lei in questo caso ha saputo esprimere meglio un concetto portato avanti anche da Enrico Mentana. Forse in modalità differenti, al punto da innescare non poche polemiche in tv e sul web la scorsa settimana. Di sicuro, comunque, ci ha offerto spunti sui quali riflettere.

Altrettanto chiaro ed evidente, poi, che Lilli Gruber si sia riferita a Mario Giordano e a Fuori dal coro anche per alcuni precedenti tra i due, con frecciate dirette al collega che probabilmente sono andate anche oltre meriti (o demeriti) giornalistici. In ogni caso, sul sito di LA7 potete trovare il contributo originale, in modo da contestualizzare al meglio il tutto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.