Evidente rigore su Savona per la Juventus: Cesari spiega il regolamento

Ci sono stati numerosi episodi da moviola ieri, in occasione della sfida tra Juventus e Cagliari, che a fine partita ha sollevato malumori e discussioni su entrambi i fronti, anche se un potenziale errore di cui si parla poco riguarda evidentemente il possibile calcio di rigore su Savona per i bianconeri. Con il risultato fermo sull’1-0 per i padroni di casa, a metà secondo tempo, il terzino di Thiago Motta ha guadagnato la linea di fondo appena dentro l’area di rigore dei sardi, prima di essere spinto in modo abbastanza evidente da un avversario.

Manca un calcio di rigore su Savona per la Juventus: Cesari ha parlato del regolamento su Mediaset

Come se non bastassero le polemiche sul caso Conceicao, che a detta dell’AIA non era da seconda ammonizione (ne abbiamo parlato ieri con un altro pezzo), ci sono diversi concetti da tenere a mente. Per quanto concerne il portoghese, a supporto delle tesi che sono emerse già domenica pomeriggio, abbiamo anche l’intervento dell’ex arbitro Gervasoni su DAZN. Rappresentando l’AIA, in quel momento, ha affermato a chiare lettere che il vero errore arbitrale della partita sia stato appunto il secono giallo all’esterno portoghese.

A proposit del mancato rigore su Savona, interessante quanto spiegato dall’ex arbitro Cesari durante la trasmissione Pressing, andata in onda ieri sera. A suo modo di vedere, esattamente come avvenuto venerdì pomeriggio a Napoli, manca un calcio di rigore a favore della squadra di casa, in quanto la spinta a due mani non sia consentita dal regolamento. D’accordo gli ospiti presenti in studio, come trapela dal video in questione.

Strano che non ne abbia parlato Gervasoni, il quale si è limitato a commentare il caso Conceicao e i due calci di rigore che sono stati assegnati durante la partita. Un tema, quello del mancato rigore su Savona, sul quale si parlerà a lungo nel corso dei prossimi giorni.

