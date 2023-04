Esultano per Sanna Marin sconfitta coi suoi hot party, ma ignorano le idee di Riikka Purra

Davvero curioso quanto sta avvenendo in Italia, a poche ore dalla sconfitta di Sanna Marin in Finlandia. Personaggio politico discusso, soprattutto per il famoso party hot che la vide finire a sua insaputa sui social lo scorso anno, da sempre gravitano fake news attorno alla sua persone ed alla sua vita privata. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato alcuni mesi fa, in risposta a chi l’aveva accusata di fare uso di droghe e di essere stata lasciata dal marito.

Gioscono per Sanna Marin sconfitta in Finlandia coi suoi hot party: stanno ignorando le idee di Riikka Purra

Mettendo per un attimo da parte il party hot di Sanna Marin e le relative bufale annesse, è molto curioso notare come nel nostro Paese alcuni influencer stiano deragliando. Ad esempio, qualcuno sta letteralmente esultando per Sanna Marin sconfitta in Finlandia, caricando anche le immagini dei festini che l’hanno resa famosa anche qui da noi. Per carità, tutti hanno il diritto di tifare per chiunque, anche all’estero.

Il punto non è questo, ma la condanna destinata stessa Sanna Marin per aver creato i presupposti affinché la Finlandia potesse entrare nella NATO. Vero che le idee di Riikka Purra siano decisamente più “sovraniste“, con approccio a dir poco gelido sulla questione immigrati, ma come evidenziato da diverse fonti oggi anche lei è a favore dell’adesione del Paese alla NATO. Riikka Purra, per la cronaca, è arrivata seconda.

Le elezioni sono state vinte da Petteri Orpo, con una netta virata a Destra per il Paese. Anche il suo movimento, però, ha sempre dato pieno sostegno all’Ucraina, appoggiando l’ingresso nella NATO. Non è un caso che l’80% dei finlandesi abbia già espresso parere favorevole sotto questo punto di vista.

Insomma, se da un lato è legittimo esultare per Sanna Marin sconfitta in Finlandia (meno ripescare la foto dei party hot, almeno dal punto di vista etico), quello che viene tralasciato su Twitter è la direzione presa da Riikka Purra su alcuni temi. Schieramenti politici del tutto differenti, ma se la questione centrale resta l’adesione alla NATO, allora chi festeggia sta andando fuori strada.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.