Errori sul derby Milan-Inter trasmesso da Canale 5 e Sky: dove vederla in tv oggi

Registriamo molti errori oggi sul derby Milan-Inter trasmesso da Canale 5 o Sky. Già, perché in tanti ancora adesso si chiedono dove vederla questa partita, essendo un match di Champions League molto atteso. E così, dopo le sentenze frettolose su Leao di cui vi abbiamo parlato sabato scorso (in attesa di capire se Pioli deciderà di utilizzare il portoghese già questa sera o solo nel match di ritorno, in programma martedì prossimo), occorrono alcuni chiarimenti relativi alla questione televisiva.

Quanti errori sul derby Milan-Inter trasmesso da Canale 5 e Sky: capiamo dove vederla in tv oggi

Per quale motivo vi parliamo di tanti errori sul derby Milan-Inter trasmesso da Canale 5 e Sky? Se ancora non sapete dove vederla in tv oggi, è opportuno sapere che gli appassionati di calcio avranno due alternative in vista di un match tanto atteso. Giocando di mercoledì, i diritti sono riservati ad Amazon, quindi gli abbonati a Prime potranno tranquillamente accedere alla piattaforma per godersi lo spettacolo. Già un’ora prima del fischio d’inizio con ampio prepartita.

Il derby Milan-Inter trasmesso da Canale 5 o in alternativa da Sky rappresenta in tutto e per tutto una bufala. Già, perché non tutti sanno che un piano B ci sarebbe pure, ma rimanda a TV8. Un’ottima notizia per tutti coloro che hanno deciso di non sottoscrivere alcun abbonamento per assistere a queste partite davanti alla televisione. Una scelta di buon senso, che ovviamente ha anche dei risvolti economici, dovuta all’importanza di un evento che va oltre le due tifoserie.

La speranza, a questo punto, è di assistere ad uno spettacolo godibile. Dunque, il derby Milan-Inter trasmesso da Canale 5 o da Sky è solo una bufala, visto che in occasione della partita di andata sarà possibile collegarsi solo a Prime Video o in alternativa a TV8, per chi vuole godersela in chiaro.

