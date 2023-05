Primi riscontri sull’infortunio di Leao e tempi di recupero verso l’Inter in Champions League

Arrivano direttamente da DAZN i primi aggiornamenti relativi all’infortunio di Leao, soprattutto per quanto concerne i tempi di recupero per il portoghese in vista del doppio derby di Champions League. Un po’ come avvenuto in passato con Ibrahimovic, come riportato a suo tempo, occorre non azzardare ipotesi senza avere notizie concrete tra le mani. A tal proposito, i primi aggiornamenti giunti da DAZN ci dicono che non ci sono aggiornamenti ufficiali, al punto da non riuscire ad esultare in occasione del primo gol del Milan.

Primi riscontri sull’infortunio di Leao e sui tempi di recupero verso l’Inter in Champions League

Dopo, però, si è alzato per la seconda rete, ma nel frattempo lo stesso Leao ha fatto chiaramente un gesto ai compagni di squadra in panchina sullo strappo. Ovviamente una diagnosi per ora è impossibile, ma secondo le prime informazioni raccolte da DAZN appare molto complicato che il portoghese possa scendere in campo in Champions League contro l’Inter mercoledì prossimo. Almeno per quanto riguarda il match di andata.

Ricordiamo che per una corretta stima dell’infortunio di Leao potrebbero essere necessarie fino a 48 ore, quando potrebbero arrivare gli esami strumentali del caso. Ipotesi che renderebbe più complicato il suo impiego per la semifinale di andata di Champions League coi nerazzurri. Ci state segnalando i primi post sui social pubblicati da pagine di calcio che stanno già emettendo sentenze, ma gli aggiornamenti arrivati da DAZN in questi minuti invitano per forza di cose ad essere prudenti.

Ulteriori aggiornamenti sull’infortunio di Leao e sui tempi di recupero verso l’Inter in Champions League dovrebbero arrivare da Pioli dopo la partita tra Milan e Lazio. Fermo restando che le sentenze arriveranno solo dagli esami strumentali. Il nostro articolo, comunque, resta in aggiornamento.

