Equivoci sull’uscita di iOS 18: quando esce l’aggiornamento Apple in beta sugli iPhone in Italia

Un vero e proprio equivoco sta prendendo piede in queste ore per quanto riguarda l’uscita di iOS 18, visto che l’aggiornamento presentato nella giornata di lunedì da Apple, presto disponibile anche sugli iPhone compatibili qui in Italia, si presta per forza di cose a tante speculazioni. Quando esce? Il presupposto dal quale partire al momento del lancio del nostro articolo consiste nel fatto che non ci siano notizie certe ed ufficiali diffuse dalla mela morsicata sotto questo punto di vista. Nemmeno sul fonte beta.

Alcuni aspetti da chiarire sull’uscita di iOS 18: capiamo quando esce l’aggiornamento Apple in beta sugli iPhone compatibili in Italia

Se non altro, coi rumors di oggi possiamo andare oltre le solite questioni relative alla sicurezza, a differenza di quanto avvenuto poche settimane fa sul nostro sito. Ora, al momento della pubblicazione del nostro approfondimento, non abbiamo ulteriori riscontri da Apple, ma sappiamo quanto sia schematica questa realtà, al punto da rendere le sue mosse dei veri e propri rituali con il trascorrere degli anni.

Fatta questa necessaria premessa, potremmo dire che al 99% l’uscita dell’aggiornamento iOS 18 sugli iPhone compatibili in Italia avverrà attorno al 10 settembre. In pratica, in concomitanza con l’esrdio ufficiale dei nuovi iPhone 16, di cui si parla già tanto oggi. Insomma, la tradizione in Apple prevede che la distribuzione del pacchetto software più atteso di tutto l’anno sia contemporanea rispetto alla commercializzazione dei nuovi prodotti per il mercato mobile.

Come sempre diciamo in queste circostanze, vi faremo sapere nel caso in cui dovessero emergere indicazioni differenti sull’uscita di iOS 18 nelle prossime settimane, fermo restando che in questa fase tutti gli indizi ci riportano a metà settembre. Dunque, se vi state chiedendo quando esce l’aggiornamento, abbiamo pochi dubbi per gli iPhone compatibili. Occhio poi alle beta, che potrebbero affacciarsi sui modelli iscritti al programma già durante il mese di luglio.

