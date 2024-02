L’esistenza di GoldDigger significa che iOS è infetto? No: il malware “di fiducia e cooperazione”

A seguito del nostro ultimo pezzo su GoldDigger, come prevedibile, ecco che qualcuno ha equivocato leggendo l’articolo a metà: la sua esistenza non prova che “iOS è infetto”, ma prova che l’utente dietro il monitor lo è.

O meglio ci sono malware che si diffondono non sulle loro capacità tecniche, ma sull’ingegneria sociale.

Torniamo all’articolo pubblicato un’oretta fa, e passiamo alla parte che vi è sfuggita

Se Goldpickaxe per Android continua a viaggiare sulle ali di file scaricati in “sideload” da store non ufficiali, su iOS si passa dall’abuso di Testflight, l’applicazione Apple progettata per gli sviluppatori che vogliono collaudare applicazioni in beta o da testare prima dell’approvazione definitiva, all’uso di un Mobile Device Management (MDM), applicazioni usate generalmente dalle grandi aziende per controllare le impostazioni di dispositivi aziendali.

Si ricorre quindi “all’ingegneria sociale”: link che si autodichiarano provenienti da banche, operatori mobili o altri soggetti affidabili convincono l’utente ad autoinstallarsi di fatto il malware, e ci riescono.