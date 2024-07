Equivoci oggi sull’attore di Mr. Bean morto: nessuna malattia per Rowan Atkinson

Occorre necessariamente gettare acqua sul fuoco a proposito degli equivoci di oggi sull’attore di Mr. Bean morto, visto che non c’è alcuna malattia per Rowan Atkinson da trattare. In queste ore sta circolando su Facebook un’immagine relativa all’attore di Mr.Bean, uno dei volti iconici della comicità inglese e che sta suscitando molta preoccupazione.

Eliminiamo i malintesi oggi sull’attore di Mr. Bean morto: non ha senso parlare di malattia per Rowan Atkinson

Vicenda che ha parzialmente delle analogie rispetto a quanto visto ieri con Magalli. In molti pensano che Mr.Bean stia male, affetto da qualche grave patologia che lo costringe a letto, ma nulla di ciò è assolutamente vero. L’immagine in questione ripercorre semplicemente due epoche temporali di Mr.Bean, quella degli anni Novanta dove tale personaggio ha raggiunto l’apice del successo e quella del 2024, dove ritroviamo l’attore invecchiato e a letto.

Chiaramente questa seconda immagine ha subito fatto scattare nella mente di molte congetture sullo stato di salute dell’attore di Mr.Bean, ossia Rowan Atkinson. Qui infatti sembra che l’attore stia in uno stato quasi vegetativo, ma è semplicemente una posa di scena, tra l’altro dipinta, nemmeno reale. Questo però è bastato per scatenare sui social la fake news su una presunta malattia di Mr.Bean.

Nulla di tutto questo è vero, l’attore inglese sta bene e sta continuando ad occuparsi del suo lavoro tra film e qualche serie TV, cercando di staccarsi dal personaggio che lo ha reso celebre in tutto il mondo, ossia proprio Mr.Bean. Ha affrontato anche ruoli più seri nella sua carriera di attore, ma senza dubbio resterà sempre impresso nell’immaginario di tutti come lo strambo Mr.Bean.

Fate quindi molta attenzione alla notizia odierna di una presunta malattia per l’attore di Mr.Bean, si tratta di una fake news scaturita dall’immagine che nelle ultime ore si sta diffondendo con una certa celerità su Facebook ed altri social. L’attore inglese Rowan Atkinson sta bene e continua tranquillamente a vivere la sua vita tra lavoro e famiglia.

Purtroppo a volte basta davvero poco per generare notizie false sul web, ma come sempre approfondendo le fonti e facendo una semplice ricerca sul web si ha modo di conoscere immediatamente la verità a riguardo. Insomma, gettiamo acqua sul fuoco oggi sull’attore di Mr. Bean morto, considerando che non ci sono i presupposti per parlare di alcune malattia per Rowan Atkinson.

