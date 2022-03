Enrico Montesano sta tornando ad occuparsi di scie chimiche

Enrico Montesano è tornato ad essere più attivo che mai all’interno della sua pagina Facebook. Dopo qualche settimana di stop, arco temporale durante il quale qualcuno ha pensato che il social network lo avesse bannato per le sue teorie contro i vaccini ed il green pass, si parla ora di scie chimiche. Uno dei vecchi cavalli di battaglia tra coloro che sul web vengono definiti “complottisti“, con alcuni approfondimenti che dobbiamo prendere esame a marzo 2022.

Cosa dice Enrico Montesano sulle scie chimiche

Dunque, nuovamente focus di Enrico Montesano sulle scie chimiche, dopo aver analizzato la questione del green pass non richiesto ai profughi ucraini in arrivo in Italia a causa della guerra con la Russia. Tema trattato non molto tempo fa sul nostro sito. Una foto con obiettivo rivolto verso il cielo, ed una domanda provocatoria ai propri fan: “Cosa accade nel cielo sopra a Roma? Ieri mattina alle 11,24 (segue) la mia è solo curiosità! Tutto ok tutto bene. Stiamo sereni con qualche striatura”. Post disponibile su Facebook, alimentato anche da commenti come quello che segue:

“Stessa cosa 15 giorni fa in provincia di Bologna. Nessuno ha saputo spiegare il perché ma è anche vero che pochi se ne sono accorti in quanto oramai sono abituati a camminare coi paraocchi guardando in terra. Da questo si capisce come stanno messe le persone con la testa“.

Eppure, per le domande di Enrico Montesano sulle scie chimiche ci sono da tempo risposte disponibili. Basti pensare al fatto che gli addetti ai lavori e gli scienziati da tempo siano d’accordo sul fatto che il fenomeno sia semplicemente figlio della condensazione del vapore acqueo in prossimità dei residui liberati dai motori degli aerei.

Una questione, quella delle scie chimiche, che tiene banco da anni e che, dopo post come quello di Enrico Montesano, puntualmente torna a far discutere qui in Italia.

