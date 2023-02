Enormi dubbi sull’incidente di Peter Ace a Torino: lo danno per morto, cosa è successo

Ci sono pesanti dubbi in merito alle voci che riguardano il presunto incidente di Peter Ace a Torino. Alcuni utenti lo danno addirittura per morto, con tanto di video pubblicato su TikTok, ovvero il social network dove il ragazzo di Roma è stato in grado di conquistare più di un milione di follower in poco tempo. Cosa è successo e come ha preso piede una notizia che, allo stato attuale, non ha fonti autorevoli alle proprie spalle? Proviamo a chiarire il tutto, in attesa di risposte definitive.

Pesanti dubbi sull’incidente di Peter Ace a Torino: alcuni utenti lo danno per morto, ma cosa è successo?

Andiamo con ordine, per evitare di fare ulteriore confusione. Su TikTok sta girando un video in stile “RIP”, dove si intravede addirittura il TG1 che apparentemente conferma l’autenticità dello scoop. Al momento, abbiamo però segnalazioni sul fatto che il giornalista parli in realtà di un ragazzo che si sarebbe lanciato dalla finestra dopo che gli sarebbe stato negato il PC. Insomma, nessun riferimento al presunto incidente di Peter Ace.

Come se non bastasse, lo spezzone in questione è stato tagliato ad arte e non ci fornisce alcun riscontro sulla puntata del TG1 in cui sarebbe stata data la notizia. Tra l’altro, senza alcuna conferma in merito all’incidente dei Peter Ace. Vero che sui social non ci siano suoi contenuti recenti, il che alimenta una certa preoccupazione, ma va ricordato che il ragazzo sia in realtà di Roma e non di Torino.

Ecco perché occorre prudenza per ora, in attesa di maggiori informazioni che possano arrivare solo dal diretto interessato o eventualmente dalla sua famiglia. Aggiungiamo, come riportato da altre fonti, che non si hanno notizie da parte di testate locali sul fantomatico incidente di Peter Ace. Nessuno, infatti, negli ultimi giorni ha trattato fatti di cronaca riguardanti un ragazzo della sua età. Cosa è successo e se sia morto o meno, lo scopriremo con certezza a strettissimo giro.

