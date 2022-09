Enorme ragno artropode in Puglia con la coda: smentiamo la bufala

Niente ragno artropode in Puglia. Sta facendo notizia in queste ultime ore sui social l’immagine di un particolare artropode in Puglia, un insetto che ha l’aspetto di un grosso ragno, ma presenta una coda lunghissima. Un essere assolutamente inventato che qualcuno ha ironicamente condiviso su Facebook per creare il solito scompiglio e vedere chi effettivamente crede a questa storia.

La fake news sull’enorme ragno artropode in Puglia con la coda

A differenza della storia del ragno violino trattata in passato, qui siamo al cospetto di una bufala. All’interno del post, dove appunto ritroviamo l’immagine di questo artropode situato in un appartamento in Puglia, viene raccontato come tale grosso insetto non sia assolutamente velenoso, anzi è ottimo come cattura topi ed addirittura è molto affettuoso.

Una bella presa in giro che alcuni hanno pensato fosse reale, anche perché l’utente in questione ha evidenziato come questo artropode si stia diffondendo in modo particolare in Puglia. Si chiede di trattarlo come un comune animale domestico, situazione chiaramente alquanto paradossale. Se qualche utente si è fatto una bella risata leggendo questo post e vedendo l’immagine di questo enorme ragno con una coda lunghissima, c’è invece chi ha creduto alla sua esistenza.

Proprio per questo motivo bisogna chiarire come non esista alcun tipo di artropode in Puglia, un animale di questo tipo è pura invenzione, anzi gli appassionati di cinema lo avranno sicuramente riconosciuto. Infatti si sta parlando di un facehugger, una larva parassita che viene direttamente dalla serie cinematografica Alien. Qualcuno quindi avrà avuto modo di vederlo, ma sullo schermo cinematografico e non di certo nella realtà.

Questa particolare creatura che ritroviamo nella saga di Alien, non è altro che il risultato della fervida immaginazione di Hans Ruedi Giger, famoso disegnatore e creatore di ambientazioni futuristiche e inquietanti. Chi ha diffuso l’immagine di questo artropode in Puglia lo ha fatto per creare semplicemente ilarità, ma si è arrivati ad una fake news perché alcuni hanno pensato effettivamente che questo enorme ragno con coda lunghissima potesse aver fatto irruzione sul territorio pugliese. Come sempre bisogna chiarire anche le cose più ovvie, visto che non esiste alcun ragno artropode in Puglia con la coda.

