Ennesimo ritorno della storia su Gianlugi Buffon morto per incidente stradale nel 2024

Ci sono le bufale che vanno intese come tali e poi ci sono i post acchiappaclick che ci marciano su, come abbiamo avuto modo di constatare nella giornata di oggi a proposito dei rumors su Gianluigi Buffon morto in seguito ad un incidente stradale. Notizia falsa, lo dicamo subito, esattamente come vi abbiamo riportato tempo fa, quando le indiscrezioni sull’ex portiere della Nazionale italiana e della Juventus si erano intrecciate con quelle relative a Christian Vieri.

Stiamo assistendo al ritorno della storia su Gianlugi Buffon morto per incidente stradale oggi

Il problema, come accennato poco fa, si alimenta con chi prova a sfruttare tutta la situazione pensando di essere furbo. Vedere per credere titoli odierni come “Buffon è morto in un incidente in macchina“. Nel titolo dell’articolo in questione e nella foto nessun riferimento alla fake news o alla strategia di terzi in stile “acchiappaclick“. Anzi, tutto molto lineare, con la netta percezione che l’estremo difensore più forte della storia del calcio italiano sia passato realmente a miglior vita. E non ci vengano a dire il contrario.

Basti pensare al fatto che sia necessario leggere tutto il pezzo ed arrivare solo al paragrafo finale per leggere che, in realtà, si tratti di una bufala. No, non è questo il miglior modo di operare e non ci si può rifugiare nel fatto che dopo fiumi di parole venga detta la verità. Ovvero che il portiere sia vivo e vegeto. Già, perché gli utenti molto spesso si soffermano su titoli e foto, o al massimo alle prime righe di un articolo, motivo per il quale un approccio del genere non fa altro che alimentare fatti non veritieri.

Noi, dal canto nostro, smentiamo con forza tutti i rumors riguardanti Gianluigi Buffon morto in seguito ad un incidente stradale nella giornata di oggi, in base a quanto abbiamo avuto modo di raccogliere.

