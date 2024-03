Stiamo assistendo all’ennesimo ritorno della peristeria alata ed elata per gli auguri di Pasqua 2024 su WhatsApp. Attenzione ad una catena che si sta diffondendo in questo periodo di Pasqua su WhatsApp e su Facebook che riguarda la presunta Peristeria Alata a forma di colomba. Non è la prima volta che appare quest’immagine con una didascalia che evidenzia una benedizione dello spirito santo se appunto condivisa.

Diamoci un taglio con la peristeria alata ed elata per gli auguri di Pasqua 2024 su WhatsApp

Ne abbiamo parlato per la prima volta diversi anni fa. La classica catena di Sant’Antonio che però non ha una base veritiera, ma come accade spesso si cerca di diffondere notizie per il semplice scopo di raggiungere più visibilità possibile. Ciò è quindi accaduto anche per l’immagine di questa Peristeria Alata a forma di colomba che sta ritornando in auge su WhatsApp e Facebook in questo periodo della Pasqua. Si parla di questa particolare orchidea proveniente dal Brasile e che fiorisce durante la settimana di Pasqua.

La Peristeria Alata è anche conosciuta, stando sempre a questo messaggio che sta circolando su Facebook e su WhatsApp, come il Fiore dello Spirito Santo. Se viene inviata alle persone, ecco che arriva con essa anche la benedizione dello Spirito Santo. Si tratta di una storia già raccontata in passato e che in maniera ciclica si ripresenta durante la Pasqua, ma ovviamente non è una storia reale.

Non esiste in realtà nessuna orchidea chiamata Peristeria Alata a forma di colomba, ma si tratta della Peristeria Elata e non ha assolutamente la stessa forma di quella descritta all’interno di questo messaggio diffuso sui social. L’origine poi è panamense e non brasiliana, ma soprattutto non rifiorisce a Pasqua e non presenta il significato indicato dalla Peristeria Alata.

Chi ovviamente non è a conoscenza di questa bufala, la condivide su Facebook e WhatsApp pensando di diffondere la benedizione dello Spirito Santo, con un significato profondamente religioso. Abbiamo però potuto evidenziare come non esista realmente questa Peristeria Alata a forma di colomba, ma si tratta dell’ennesima bufala fatta circolare sui social già in passato che fa capolino sempre a Pasqua.

Dovremmo smetterla, dunque, con peristeria alata ed elata per gli auguri di Pasqua 2024 su WhatsApp.

