Ennesima truffa Pandora con “hai vinto un braccialetto”: non solo charm e anello in regalo

Natale si avvicina e, purtroppo, con esso anche la propensione dei malintenzionati a mettere su una truffa Pandora, come del resto abbiamo avuto modo di constatare in settimana con il calendario omaggio. Nello specifico, oggi 7 dicembre tantissimi utenti hanno portato alla nostra attenzione un messaggio WhatsApp tramite il quale il mittente annuncia “hai vinto un braccialetto”. Insomma, la fake news sui regali da associare a questo brand non riguarda solo charm e anello, al punto che tutti sono invitati a tenere gli occhi aperti.

Fondamentale smentire l’ennesima truffa Pandora con “hai vinto un braccialetto”: non abbiamo solo finti charm e anello in regalo

Si potrebbe dire che la raccomandazione sia la stessa di sempre, nel senso che un famoso produttore mai e poi mai arriverà ad annunciarvi una promozione o un omaggio tramite messaggio WhatsApp. Del resto, questi sono concetti che vi ripetiamo da anni, anche a proposito di catene che hanno richiamat in gioco svariati brand. Eppure, tutte queste vicende ancora non hanno “educato” abbastanza le persone, visto che puntualmente ci caschiamo alla grande.

Insomma, le linee guida sono chiare e la raccomandazione è la medesima di sempre. Le offerte ufficiali sono da considerare solo se presenti all’interno del sito ufficiale di marchi simili. Ecco perché possiamo smentire senza particolari giri di parole un omaggio simile. Pochi dubbi sul fatto che sia una truffa Pandora quella caratterizzata dal messaggio “hai vinto un braccialetto”. A testimonianza che non ci sia solo charm e anello in regalo in modo fraudolento.

Occhio, che spesso queste catene richiedono il pagamento per la consegna. Un importo minimo, che in realtà serve ai malintenzionati a farsi fornire i dati della propria carta di credito. Non credete, dunque, alla truffa Pandora con “hai vinto un braccialetto”, visto che non abbiamo solo charm e anello in regalo al centro delle catene WhasApp.

